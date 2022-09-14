Oliva Group Bünyesinde Bulunan Huasheng Electric Group Önemli Bir Anlaşmaya İmza Atıyor

Oliva Group Almanya’nın Köln kentinde çalışmalarda bulunan çok uluslu firmalar topluluğudur.

Sektörde yenilikçi çalışmalarına devam eden OlivaGroup Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Peker, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu: “Piyasadaki ihtiyaç ve talep fazlalığını düşündüğümüzde, bu taleplerin en iyi şekilde karşılanabilmesi için doğru bir çalışma sistemi ile hareket etmek gerekir. Biz de transformatör ve nonwoven imalatı konusunda bir ortaklık yapmaya ve talepleri en iyi şekilde karşılamaya karar verdik. Ne yazık ki var olan firmalar, müşteri taleplerini kısa sürede karşılama konusunda gerekli desteği sunmuyor. 6 ay ila 1 yıl arasında teslim süresi veren firmaların bu tutumları, sektörel bazda çeşitli sorunların da ortaya çıkmasına neden oluyordu. Bu nedenle böyle bir ortaklık yapmaya ve sektörde çok daha aktif bir şekilde çalışmaya karar verdiğimizi söylemek isterim.”

REREC Yönetim Kurulu Onayı Sonrasında İhale Resmileşecek

Oliva Group bünyesinde bulunan Huasheng Electric Group'un çok özel bir anlaşmaya imza attığını belirten Tolga Peker, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Gerçekleştirmek istediğimiz proje için yenilikçi çalışmalar içinde olmamız zaruriydi. Bu nedenle taleplerin efektif bir şekilde karşılanabilmesi için özel bir iş birliği içinde olacağımızı söylemek isterim. Enerji Bakanlığının bu proje için bizi seçmiş olması da oldukça onur verici. Profesyonel ve kurumsal çalışmalarıyla sektörde ön plana çıkan Oliva Group olarak hizmet anlayışımızı ülke ekonomisinin gelişmesi adına kullanıyoruz. Oliva Group bünyesinde yer alan Huasheng Electric Group, 300'den fazla çalışana sahip ve girdiği ihaleyi kazanmış durumda. Huashengile REREC arasında imzalanan anlaşma, REREC Yönetim Kurulu onayı sonrasında resmileşmiş olacak. Yakın zamanda REREC Kenya trafo ihalesini kazanan Huasheng, anlaşmanın onaylanması durumunda 50 milyon USD tutarlı güç trafolarını REREC'a sağlamış olacak.” Açıklamalarına devam eden Tolga Peker, “Çalışmalarımızı yenilikçi bir çizgide sürdürdüğümüz için sektöre yön vermeye devam ediyoruz. Bizim için ülke ekonomisine katkıda bulunmak oldukça önemli. Bunun yanı sıra yenilikçi bir çalışma sistemi üzerinden dikkat çeken projeler hazırlamanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Sektörel gelişme hem bireysel hem de ülke ekonomisi açısından çok önemli.” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.