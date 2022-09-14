Azerbaycan'dan Ermenistan'a: 100 tanesini teslim edebiliriz

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 Ermeni askerinin öldüğünü bildirdi. Azerbaycan ise, Azerbaycan-Ermenistan sınırında başlayan çatışmalarda hayatını kaybeden yaklaşık 100 Ermeni askerin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu duyurdu. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 'Ermenistan, silahlı birliklerini Azerbaycan topraklarından tamamen çekmeli ve provokasyonlarını durdurmalı' dedi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Esir, Kayıp ve Rehine Vatandaşları Devlet Komisyonunun yaptığı açıklamada, 12-13 Eylül'de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne yönelik provokasyonların engellendiği hatırlatıldı.

Bunun sonucunda Azerbaycan'ın uluslararası insancıl hukuka bağlılığını ortaya koyduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Ermenistan'a ateşkes çağrısında bulunuldu ve ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerinin tek taraflı olarak karşı tarafa teslim edilmeye hazır olduğu bildirildi." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinin de konuyla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.

ERMENİSTAN'IN AZERBAYCAN SINIRINDAKİ ÇATIŞMALARDA 105 ASKERİ ÖLDÜ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Azerbaycan ile Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin bilgi verdi.

Rusya'dan askeri yardım istediklerini belirten Paşinyan, Azerbaycan ile çatışmaların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde tartışılması için diğer ortaklarına müracaat ettiklerini söyledi.

Paşinyan, Ermenistan ordusundaki kayıplara ilişkin de bilgi paylaşarak, "Güncel verilere göre, bugüne kadar 105 asker öldü." ifadesini kullandı.

Azerbaycan, Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu duyurmuştu.

BAYRAMOV: ERMENİSTAN, SİLAHLI BİRLİKLERİNİ AZERBAYCAN TOPRAKLARINDAN TAMAMEN ÇEKMELİ VE PROVOKASYONLARINI DURDURMALI

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kafkasya müzakerelerinden sorumlu başdanışmanı Philip Reeker ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki gergin durum ve normalleşme sürecine dönülmesi için atılabilecek adımlar ele alındı. Ermenistan'ın geniş çaplı provokasyonları sonucu sınır bölgelerinde meydana gelen çatışmalar ve Ermeni tarafının son birkaç ayda attığı yapıcı olmayan adımlara dair Reeker'a detaylı bilgi veren Bayramov, 13 Eylül'de varılan ateşkesin birkaç saat sonra ateşkesin Ermenistan tarafından ihlal edildiğini ve Azerbaycan mevzilerinin yoğun ateş altına alındığını söyledi. Azerbaycan'ın ihtilaf sonrası dönemde bölgede imar çalışmaları yürüttüğünü ve barış girişimlerinde bulunduğunu belirten Bayramov, dolayısıyla durumun gerginleşmesinden yana olmadığını söyledi. Bayramov, Ermenistan'ın varılan anlaşmalar çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmesinin, Ermeni silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan topraklarından tamamen çıkarılmasının ve provokasyonlara son vermesinin önemine dikkat çekti.

ABD, TARAFININ NORMALLEŞME SÜRECİNİ DESTEKLEMEYE HAZIR

İki ülke arasındaki sınırdaki gerginlikten duyduğu endişeyi dile getiren Philip Reeker ise durumun istikrara kavuşturulmasının önemli olduğunun altını çizdi. Reeker, tüm fikir ayrılıklarının siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduklarını, ABD'nin normalleşme sürecini her şekilde desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.

Görüşmede aynı zamanda, normalleşme sürecinin çeşitli yönleri, bu yönde atılması gereken adımlar ve karşılıklı ilgi uyandıran diğer konularda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

- AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDAKİ ÇATIŞMALAR

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusu 50 şehit vermişti.

Azerbaycan ordusu Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.