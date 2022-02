Ödüllü besteci evinde ölü bulundu

Black Angels'ın arkasındaki ABD'li ünlü besteci George Crumb, 92 yaşında evinde ölü bulundu. Sanatçı Pulitzer ve Grammy Ödüllerinin sahibi olmuştu.

Grammy ve Pulitzer ödüllü besteci George Crumb 6 Şubat 2022'de 92 yaşında Media, PA'daki evinde ölü bulundu.

Crumb'ın plak şirketi Bridge Records, tweet ile ölümünü doğruladı.

Crumb birden fazla enstrümanla çalışıyordu ve Asya'dan Appalachia'ya ilham kaynağıydı.

90'lı yıllara kadar müzik besteledi. Lincoln Center Oda Müziği Topluluğu 90. yaş gününü George Crumb tarafından yazılan yeni bir parçanın galasıyla kutlamıştı.

Crumb'ın en tanınmış eserlerinden biri olan Kara Melekler, Vietnam savaşına bir tepki ve eklektizminin bir örneğiydi.

KÜÇÜK YAŞLARDA BESTE YAPMAYA BAŞLADI

24 Kasım 1929, ABD doğumlu olan George Crumb, küçük yaşta beste yapmaya başladı. Öncelikle Charleston'da Mason College of Music'te eğitim aldı ve 1950 yılında bu okuldan lisans diplomasını aldı. Illinois Üniversitesi'nde master yaptıktan sonra, 1954-1955 yılları arasında Berlin Hochschule für Musik'te Boris Blacher'le birlikte çalışmalarına devam etti. Ross Lee Finney ile çalışmaları sonrasında 1959 yılında Michigan Üniversitesi'nden doktora derecesini aldı.

Kayıtları her zaman yeterli derecede sattıysa da Crumb geçimini esas olarak eğitimcilikten kazandı. 1958 yılında Colorado Üniversitesi'nde piyano ve kompozisyon profesörü olmadan önce, Virginia'da bir okulda da öğretmen olarak çalışmıştı. 30 yılı aşan öğretmenlik hizmeti sonrası 1997 yılında Pensilvanya Üniversitesi'nden emekli olarak eğitimciliği bıraktı ve besteciliğe devam etti.

MÜZİK DÜNYASINDA EN SIK KONSER VEREN BESTECİLERDEN

Crumb'ın akıllarda yer tutan avant-garde tarzı onu bugünün müzik dünyasında en sık konser veren bestecilerden biri haline getirdi. Los Angeles'tan Moskova'ya, İskandinavya'dan Güney Afrika'ya kadar birçok ülkede çeşitli festivallere katıldı.

Çeşitli Üniversitelerden fahri doktora derecesi almış Crumb, aynı zamanda düzinelerce ödül sahibi bir bestecidir.

ALDIĞI ÖDÜLLER

George Crumb'ın aldığı önemli ödüllerden bazıları:

Pulitzer Ödülü, 1968

UNESCO Uluslararası Besteciler Platformu Ödülü, 1971

Cannes Klasik Ödülü, 1998

Grammy Ödülü, 2001 (En İyi Çağdaş Kompozisyon - Star Child)

Musical America Yılın Bestecisi, 2004

BESTELERİ

Crumb'ın ilk bestelerinden bazıları:

Three Early Songs (1947), vokal ve piyano için;

Sonata (1955), solo viyolonsel için

Variazioni (1959), orkestra için

1960-1970'lerde yaptığı bestelerden bazıları:

Black Angels (1970), elektronik yaylı dörtlüsü için

Vox Balaenae (1971), elektronik flüt, elektronik çello ve amplifikatörlü piyano için

Makrokosmos 1,2 (1972,1973), amplifikatörlü piyano için

Music for a Summer Evening (1974), iki amplifikatörlü piyano ve perküsyon için

Star-Child (1977), soprano, solo trombon, çocuk sesleri, koro, çan ve orkestra için

Son zamanlardaki bestelerinden bazıları:

Eine Kleine Mitternachtmusik (2001), solo piyano için

Otherworldly Resonances (2002), iki piyano için

American Songbook (The River of Life, A Journey Beyond Time, Unto the Hills, The Winds of Destiny) (2001-2004)

George Crumb'ın müziği, Batı halk müziği, ilahileri ve Batı'ya ait olmayan tarzlar da dahil olmak üzere genellikle birbirine zıt müzik stillerini birleştirir. Çalışmalarının çoğu programatik, sembolik, mistik ve teatral öğelerden oluşur.

