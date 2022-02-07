Arif V 216 filminin oyuncuları kim ve konusu nedir?
Arif V 216 filmi bugün TV’de yayınlanacağı için gündem konusu haline geldi. Gora serisinin üçüncü filmi olan Arif V 216 filminin konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Arif V 216 filminin konusu nedir ve oyuncu kadrosunda kim bulunuyor?
2022-02-07 14:44:59
Gora ve Arog filmlerinin devamı olan Arif V 216 filmi bugün Star TV ekranlarında 20:00'da izleyicilerle buluşuyor. Arif V 216 filmini izlemek isteyen kişiler, filmin konusunu ve oyuncu kadrosunu araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayı…
Arif V 216 filminin konusu nedir?
216 bir robottur ve insan olmanın hayalini kurmaktadır. Uzaydan dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif'in yanına gelir ve insan gibi yaşamaya başlar. Sıradan insanlar gibi bir yaşam sürmeye çalışsa da farklılığı kimsenin dikkatinden kaçmaz. Yeni yaşantısını alışmaya çalıştığı sırada aşk da kapısını çalmıştır. Robot olduğunu herkesten saklamaya çalışan 216 bunu başaramaz. 216'dan ilham alan bir iş adamı, onu herkese tanıtıp kopyalarını yapmak ister. Sunduğu cazip tekliflerle 216'yı kandırmayı başaran iş adamı, onun sayesinde geleceği değiştirecektir. Arif bu korkunç planı öğrenir ve hem dünyayı hem de 216'yı kurtarmak için bir mücadeleye girişir.
Arif V 216 filminin oyuncuları kimlerdir?
Cem Yılmaz Rolü : Arif
Ozan Güven Rolü : 216
Farah Zeynep Abdullah Rolü : Ajda Pekkan
Zafer Algöz Rolü : Besim
Özkan Uğur Rolü : Garavel
Özge Özberk Rolü : Ceku
Kerem Alışık
Seda Bakan Rolü : Pembe Seker
Mert Fırat Rolü : Sadri Alisik
Ediz Hun
Mustafa Sandal Rolü : Mistik
Çağlar Çorumlu Rolü : Zeki Müren
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