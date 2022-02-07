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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Arif V 216 filminin oyuncuları kim ve konusu nedir?

Arif V 216 filminin oyuncuları kim ve konusu nedir?

Arif V 216 filmi bugün TV’de yayınlanacağı için gündem konusu haline geldi. Gora serisinin üçüncü filmi olan Arif V 216 filminin konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Arif V 216 filminin konusu nedir ve oyuncu kadrosunda kim bulunuyor?

1 Saat Önce
2022-02-07 14:44:59
Arif V 216 filminin oyuncuları kim ve konusu nedir?

Gora ve Arog filmlerinin devamı olan Arif V 216 filmi bugün Star TV ekranlarında 20:00'da izleyicilerle buluşuyor. Arif V 216 filmini izlemek isteyen kişiler, filmin konusunu ve oyuncu kadrosunu araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Arif V 216 filminin konusu nedir?

216 bir robottur ve insan olmanın hayalini kurmaktadır. Uzaydan dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif'in yanına gelir ve insan gibi yaşamaya başlar. Sıradan insanlar gibi bir yaşam sürmeye çalışsa da farklılığı kimsenin dikkatinden kaçmaz. Yeni yaşantısını alışmaya çalıştığı sırada aşk da kapısını çalmıştır. Robot olduğunu herkesten saklamaya çalışan 216 bunu başaramaz. 216'dan ilham alan bir iş adamı, onu herkese tanıtıp kopyalarını yapmak ister. Sunduğu cazip tekliflerle 216'yı kandırmayı başaran iş adamı, onun sayesinde geleceği değiştirecektir. Arif bu korkunç planı öğrenir ve hem dünyayı hem de 216'yı kurtarmak için bir mücadeleye girişir.

Arif V 216 filminin oyuncuları kimlerdir?

Cem Yılmaz Rolü : Arif

Ozan Güven Rolü : 216

Farah Zeynep Abdullah Rolü : Ajda Pekkan

Zafer Algöz Rolü : Besim

Özkan Uğur Rolü : Garavel

Özge Özberk Rolü : Ceku

Kerem Alışık

Seda Bakan Rolü : Pembe Seker

Mert Fırat Rolü : Sadri Alisik

Ediz Hun

Mustafa Sandal Rolü : Mistik

Çağlar Çorumlu Rolü : Zeki Müren

Arif V 216 filmi hangi yılda geçiyor?
Mahalle sakinleri uzaylı istemedikleri bir anda Arif ve 216, bir kaza sonucu zaman makinesiyle 1969 yılına gider.
Arif V 216 ne kadar izlendi?
Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün üstlendiği Arif v 216 filmini 3 hafta 3 gün içerisinde 4 milyon 339 bin 359 kişi izlerken 55 milyon 654 bin 765 lira gişe hasılatı elde edildi.
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