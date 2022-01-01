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TIMETURK / YAŞAM / Eren isminin anlamı ne? Eren Kuran'da geçiyor mu?

Eren isminin anlamı ne? Eren Kuran'da geçiyor mu?

Eren isminin anlamı ne? Eren Kuran'da geçiyor mu? Türkçe manasıyla 'Ermiş kişi' anlamına gelen Eren ismini bebeği için araştıranların sayısı arttı. Özellikle Şehit Eren Bülbül'ün ardından bu ismi bebeklerine koymak isteyenler Eren isminin manasını merak ediyor. Peki Eren ne demek? Eren'in manası nedir? İşte merak edilen isim Eren...

36 Dakika Önce
2022-01-01 16:58:38
Eren isminin anlamı ne? Eren Kuran'da geçiyor mu?

Eren isminin anlamı ne? Eren Kuran'da geçiyor mu? Türkçe manasıyla "Ermiş kişi" anlamına gelen Eren ismini bebeği için araştıranların sayısı arttı. Özellikle Şehit Eren Bülbül'ün ardından bu ismi bebeklerine koymak isteyenler Eren isminin manasını merak ediyor. Peki Eren ne demek? Eren'in manası nedir? İşte merak edilen isim Eren...

Eren isminin anlamı ne?

Genellikle erkek çocukları için tercih edilse de Eren ismi unisex bir isimdir. Her iki cins için de uygun olan Eren;

- Olağanüstü sezgilere sahip, neticesinde gerçeklerin görebilen kimse,

- vasıl olan, ermiş kişi, cesur ve yiğit kişi

anlamlarına sahiptir.

Eren Kuran'da geçiyor mu?

Eren ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Kur'an'da eren ismi geçmemektedir.

Eren ismi özellikleri;

Yaşam tarzında rutinliği sevmeyen, neşeli kişilerdir. Enerjik aktivitelere yatkın ve heyecanlı bir kişiliğe sahiptir. Özgürlüğü seven, kişisel sınırlarının ihlal edilmesine tepki gösteren kişilerdir. Özgürlük alanlarının sınırlarını fazlasıyla korumaya meyillidirler.

Özgün bir hayat planlaması ve duruşa sahip kimselerdir. Yüksek zeka seviyesine sahip, ileri görüşlüdürler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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