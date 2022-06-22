Müge Anlı ne zaman evleniyor? Müge Anlı evlilik tarihi | Müge Anlı hangi tarihte evleniyor?

Müge Anlı ne zaman evleniyor? EKranın sevilen yüzü Müge Anlı geçtiğimiz günlerde evleneceğini açıklamıştı. Anlı'nın hayranları ne zaman evleneceğini merak etmeye başladı. Müge Anlı'nın nikah tarihi belli oldu. Peki Müge Anlı ne zaman evlenecek? Müge Anlı hangi tarihte evleniyor? işte Müge Anlı son dakika haberi...

Müge Anlı ne zaman evleniyor? EKranın sevilen yüzü Müge Anlı geçtiğimiz günlerde evleneceğini açıklamıştı. Anlı'nın hayranları ne zaman evleneceğini merak etmeye başladı. Müge Anlı'nın nikah tarihi belli oldu. Peki Müge Anlı ne zaman evlenecek? Müge Anlı hangi tarihte evleniyor? işte Müge Anlı son dakika haberi...

Müge Anlı ne zaman evleniyor?

Yıllardır aynı çizgide program yapan Müge Anlı canlı yayında sevdiklerine evleneceğinin haberini verdi. Sevenleri ile paylaştığı bu haber kısa sürede gündeme oturdu.

Alınan duyumlara göre 25 Haziran cumartesi günü Müge Anlı nikah masasına oturacak.

Müge Anlı'nın eski eşi

Müge Anlı 1999- 2008 yılları arasında Burhan Akdağ ile evlenmişti. Meslektaşı olan Akdağ ile iki kez evlenen Müge Anlı pişmanlığını dile getirmişti.

Bu evlilikten Lidya Müge Akdağ isminde de bir kızı bulunmakta. Kızını ekrandan uzak büyüten Anlı, bir daha evlilik yapmamıştı.

Burhan Akdağ kimdir?

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ 1973 İstanbul doğumludur. 1999 yılında evlenen çift 2008 yılında boşandı. Olaylı boşanma süreci atlatan çift 2008 yılında ayrıldı.