Müge Anlı'nın vasiyeti | Müge Anlı ne vasiyet bıraktı?

Müge Anlı ne vasiyet bıraktı? Müge Anlı'nın vasiyeti, programında sarf ettiği sözler sonrasında merak konusu oldu. Programı yakından takip edenler bilse de Anlı'nın sevenleri vasiyeti için hangi sözleri söylediğini belirtti. Cenazesindeki yaka fotoğraflarına kadar her şeyi planladığını belirten Müge Anlı'nın vasiyet sözleri...

Müge Anlı ne vasiyet bıraktı? Müge Anlı'nın vasiyeti, programında sarf ettiği sözler sonrasında merak konusu oldu. Programı yakından takip edenler bilse de Anlı'nın sevenleri vasiyeti için hangi sözleri söylediğini belirtti. Cenazesindeki yaka fotoğraflarına kadar her şeyi planladığını belirten Müge Anlı'nın vasiyet sözleri...

Müge Anlı'nın vasiyeti

Canlı yayında açıklama yapan Müge Anlı; "Bana bir şey olursa bakım evine gideceğim, bana da oğluşum Efe baksın, kız daha küçük. Benim mezar yerim belli. Her şeyim planlı olsun istiyorum. Ölünce dağıtılacak şerbetime kadar hepsinin vasiyetini verdim. Yapmazlarsa da onların sorunu. Yaka kartına en çirkin fotoğrafımı koyarlar biliyorum onu da ben verdim" sözlerine yer verdi.

Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ

Kendi gibi gazeteci Burhan Akdağ ile 1993 yılında evlenen Müge Anlı'nın bu ilişkiden bir kızı dünyaya geldi. Lidya Müge Akdağ ismini verdikleri kızını basından uzak tutan Anlı, bir ropörtajında "Ben böyle bir çocuk yetiştirdiğim için rabbime şükrediyorum" sözlerini sarf ettti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.