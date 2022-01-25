Sinan Akçıl'ın Müge Anlı şarkısı | Sinan Akçıl - Merve Özbey - Mustafa Ceceli - Durum Çok Acil sözleri

Sinan Akçıl'ın Müge Anlı için yazdığı şarkı olarak internet üzerinde araştırılan 'Durum Çok Acil' sözleri merak konusu oldu. Müge Anlı'nın programına katılan Akçıl'ın saygın duruşu ve Anlı için sözleri çok sevildi. İşte Sinan Akçıl & Mustafa Ceceli & Merve Özbey - Durum Çok Acil şarkı sözleri...

Sinan Akçıl'ın Müge Anlı için yazdığı şarkı olarak internet üzerinde araştırılan "Durum Çok Acil" sözleri merak konusu oldu. Müge Anlı'nın programına katılan Akçıl'ın saygın duruşu ve Anlı için sözleri çok sevildi. İşte Sinan Akçıl & Mustafa Ceceli & Merve Özbey - Durum Çok Acil şarkı sözleri...

Sinan Akçıl'ın Müge Anlı Şarkısı

Sinan Akçıl Müge Anlı'nın programına sürpriz yaparak katıldı ve "Durum Çok Acil" şarkısına, izlediği Müge Anlı programının ilham olduğunu söyledi.

Müge Anlı şarkıyla ilgili açıklamasında; "Akçıl'ı çok severim, hem eğitimini hem duruşunu... Hep bir şarkım olsa iyi olur diyordum. Sonunda oldu" dedi.

Durum Çok Acil Sözleri

ben seni her gün bekleye bekleye

kime ne yaşarsam tek seni sevmeye

hazırım ben aşktan ötesine geçmeye

değmez mi dönmeye böyle dev hislere

insan ölmez isteye isteye

kader beni yazsın senden önceye

hazırım ölüp te yine seni sevmeye

değmez mi dönmeye böyle dev hislere

yorgunluktan degil halsizliğim

sürmesin artık sensizliğim

kokuna hasret günlerdeyi

durum çok acil gel..

sensizlikten benim halsizliğim

ailem sensin,sessiz bir evdeyim...

ben burda hala aynı deliyim..

durum çok acil gel...

Sinan Akçıl & Mustafa Ceceli & Merve Özbey - Durum Çok Acil Dinlemek İçin Tıklayınız... .