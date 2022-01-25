Sinan Akçıl'ın Müge Anlı şarkısı | Sinan Akçıl - Merve Özbey - Mustafa Ceceli - Durum Çok Acil sözleri
Sinan Akçıl'ın Müge Anlı için yazdığı şarkı olarak internet üzerinde araştırılan 'Durum Çok Acil' sözleri merak konusu oldu. Müge Anlı'nın programına katılan Akçıl'ın saygın duruşu ve Anlı için sözleri çok sevildi. İşte Sinan Akçıl & Mustafa Ceceli & Merve Özbey - Durum Çok Acil şarkı sözleri...
2022-01-25 13:17:47
Sinan Akçıl'ın Müge Anlı için yazdığı şarkı olarak internet üzerinde araştırılan "Durum Çok Acil" sözleri merak konusu oldu. Müge Anlı'nın programına katılan Akçıl'ın saygın duruşu ve Anlı için sözleri çok sevildi. İşte Sinan Akçıl & Mustafa Ceceli & Merve Özbey - Durum Çok Acil şarkı sözleri...
Sinan Akçıl'ın Müge Anlı Şarkısı
Sinan Akçıl Müge Anlı'nın programına sürpriz yaparak katıldı ve "Durum Çok Acil" şarkısına, izlediği Müge Anlı programının ilham olduğunu söyledi.
Müge Anlı şarkıyla ilgili açıklamasında; "Akçıl'ı çok severim, hem eğitimini hem duruşunu... Hep bir şarkım olsa iyi olur diyordum. Sonunda oldu" dedi.
Durum Çok Acil Sözleri
ben seni her gün bekleye bekleye
kime ne yaşarsam tek seni sevmeye
hazırım ben aşktan ötesine geçmeye
değmez mi dönmeye böyle dev hislere
insan ölmez isteye isteye
kader beni yazsın senden önceye
hazırım ölüp te yine seni sevmeye
değmez mi dönmeye böyle dev hislere
yorgunluktan degil halsizliğim
sürmesin artık sensizliğim
kokuna hasret günlerdeyi
durum çok acil gel..
sensizlikten benim halsizliğim
ailem sensin,sessiz bir evdeyim...
ben burda hala aynı deliyim..
durum çok acil gel...
Sinan Akçıl & Mustafa Ceceli & Merve Özbey - Durum Çok Acil Dinlemek İçin Tıklayınız... .
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