Müge Anlı kiminle evleniyor? Şinasi Yüzbaşıoğlu kaç yaşında? Anlı'nın müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ne iş yapıyor?

Müge Anlı kiminle evleniyor? Sabah saatlerinde müjdeli bir haber veren Müge anlı, sevenlerini heyecanlandırdı. Anlı'nın evlilik hakkındaki keskin çizgilerinden sonra evlenme kararını açıklaması sevindirdi. Peki Anlı'nın müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ne iş yapıyor? Şinasi Yüzbaşıoğlu kaç yaşında? İşte merak edilen detaylar....

Sabah saatlerinde müjdeli bir haber veren Müge anlı, sevenlerini heyecanlandırdı. Anlı'nın evlilik hakkındaki keskin çizgilerinden sonra evlenme kararını açıklaması sevindirdi. Peki Anlı'nın müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ne iş yapıyor? Şinasi Yüzbaşıoğlu kaç yaşında? İşte merak edilen detaylar....

Müge Anlı evleneceğini açıkladı

20 Haziran sabahı, kendi programında Müge Anlı evleneceğini açıkladı. Açıklamasında;

"Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.

Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim" dedi.

Şinasi Yüzbaşıoğlu kaç yaşında?

Şinasi Yüzbaşıoğlu Adana'da dünyaya gelmiştir. Şimdilerde İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü görevini yapan Yüzbaşıoğlu, 58 yaşındadır.

Şinasi Yüzbaşıoğlu ne iş yapıyor?

İstanbul Asayiş Şube Müdürü olan Şinai Yüzbaşıoğlu daha önce de Adana emniyet müdürlüğü yapmıştır.

Müge Anlı kaç yaşında?

19 aralık 1973 doğumlu olan Müge Anlı 48 yaşındadır.

Müge Anlı'nın burcu ne?

19 Aralık tarihinde doğan Müge Anlı yay burcudur.

Müge Anlı kimdir?

Türk sunucu ve Gazeteci olan Müge Anlı 19 Aralık 1973 İstanbul doğumlu. istanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.

Uzun yıllar Vatan Gazetesi'nin magazin müdürlüğünü üstlendi. 2008 yılında Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı.

1999 yılında kendisi gibi gazeteci olan Burhan Akdağ ile evliliğinden bir kızı var. 2008 yılında da Burhan Akdağ'dan ayrıldı. 2002 yılında dünyaya gelen kızının adı Lidya Müge Akdağ.