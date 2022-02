Melikgazi soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı

Melikgazi Belediyesi, Kayseri'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşlar için yemleme yaptı.

MelikgaziBelediyesiolarak sokak hayvanlarına her zaman yardımcı olduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Ekiplerimiz, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava şartlarında yaşam mücadelesi veren sokak hayvanları için ilçenin belirli noktalarına mama ve yiyecek bıraktı. Doğada yaşayan hayvanlarımızın gelişen şehir yaşantısında mağdur olmamaları için beslenme odakları ile yaşantılarına destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle kış gününde sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bizlerde belediye olarak her kış mevsiminde yaptığımız gibi onları aç bırakmıyor, yem ve mama bırakma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizin bazı yerlerine beslenme noktaları ve doğaya yerleştirerek, sokak hayvanlarını unutmuyoruz. Besleme noktalarında, sokak hayvanları için her gün mama bırakılıyor. Periyodik olarak bu çalışmamız devam edecek. Ekiplerimiz, sokak hayvanlarının rehabilite ve tedavisi yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca özellikle şehir hayatında trafik kazalarıyla karşılaşan sokak hayvanlarının bir yerden bir yere nakli ve bu süre zarfında müdahalesiyle ” dedi. .