DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM'de yemin etti
Hem karada hem havada caydırıcılık artacak!
Merkez Bankası'na faiz oranı belirleme yetkisi
Ukrayna üzerinden Rus gazı akışı iki kat artırıldı
Alman prens mirası için evlat edindi
Oturulan kata göre asansör gideri ödenebilir mi?
2022 Şubat ayı hacamat günleri nelerdir?
Suriye - Güney Kore maçı canlı nasıl izlenir?
Fatma Girik'in ölümünde ihmal iddiasıyla suç duyurusu
Pfizer-BioNTech tarih verdi! 5 yaş altı çocuklara özel koronavirüs aşısı
Merkez Bankası'ndan YUVAM hesaplarıyla ilgili detaylı açıklama
Göztepe'nin yıldızı Obinna Nwobodo, AEK'ya mı transfer oluyor?
Bakan Muş açıkladı! Sahte indirim dönemi bitiyor
İtalya’da Omicron endişesi: 50 yaş üstüne aşı zorunluluğu geldi
Sabriye Aydemir kimdir? Sabriye Aydemir Google’da neden Doodle oldu?

TIMETURK / TEKNOLOJİ / Haydi gençler proje sizden destek Melikgazi'den

Haydi gençler proje sizden destek Melikgazi'den

Gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerini artırmayı amaçlayan Melikgazi Belediyesi dünyanın en büyük havacılık festivallerinden biri olan Teknofest’te gençlerin projesini tanıtacak.

2 Saat Önce
2022-02-01 14:54:05
Haydi gençler proje sizden destek Melikgazi'den

Teknofest heyecanına katılmak için son başvuru tarihi 18 Şubat Cuma 2022.

Melikgazi Belediyesi olarak farklı bir projeye imza attıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bu sene 30 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilecek olan Teknoloji Festivali'ne hep birlikte katılacağız. Bu festivale katılmak, projesini sunmak ve başarıya imza atmak isteyen tüm gençleri Melikgazi Belediyemize başvuru yapmaya davet ediyorum. Seçtiğimiz belli projelere maddi ve fiziki destek sağlayarak Teknofest'te en iyi şekilde temsil edeceğiz. 18 Şubat 2022 tarihine kadar ilkokul, ortaokul, lise veya üniversite öğrencilerimizin projeleri belediyemize bekliyoruz. Hızlı bir şekilde değerlendirme yapılarak 25 Şubat'ta kazananları açıklayacağız. Bu kardeşlerimizle birlikte Samsun'a Teknofest'e gideceğiz. Gelişen Kayseri, ARGE'si ve teknolojisiyle Türkiye'de güzel bir şekilde yerini alacaktır. Bunda da gençlerimizin rolü çok büyük olacak. Kayseri'mizin gençlerine inanıyor, yenilikçi projelerinizi heyecanla bekliyorum.” dedi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş