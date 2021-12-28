Kurban bayram tarihi 2022 ne zaman? 2022 Kurban bayramı tarihi

2022 Kurban bayramı tarihi merak konusu haline geldi. Milyonlarca Müslüman bu yıl koronavirüs tedbirleriyle değil de özgürce bir bayram geçirmek istiyor. Tatillerini ve görüşmelerini bayrama göre ayarlayacak olanlar 'Kurban bayramı bu yıl ne zaman, kurban bayramı hangi aya denk geliyor?' sorularının yanıtlarını arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimini yayınladı. İşte merak edine 2022 Kurban Bayramı tarihi...

2022 Kurban bayramı tarihi merak konusu haline geldi. Milyonlarca Müslüman bu yıl koronavirüs tedbirleriyle değil de özgürce bir bayram geçirmek istiyor. Tatillerini ve görüşmelerini bayrama göre ayarlayacak olanlar "Kurban bayramı bu yıl ne zaman, kurban bayramı hangi aya denk geliyor?" sorularının yanıtlarını arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimini yayınladı.

Kurban bayram tarihi 2022 ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler ve bayramları kapsayan bir takvim yayımladı. 2022 yılında Kurban bayramı 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Buna göre;

- Kurban Bayramının birinci günü 9 Temmuz Cumartesi

- Kurban Bayramının ikinci günü 10 Temmuz Pazar

- Kurban Bayramının üçüncü günü 11 Temmuz Pazartesi

- Kurban Bayramının dördüncü günü 12 Temmuz Salı

günü olarak idrak edilecek.

Kurban Bayramının önemi nedir?

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in yaşantısından örnek alabileceğimiz birçok Kurban Bayramı sünneti vardır. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerimde de ayetlerde Kurban bayramı hakkında derin anlamlı ayetler mevcut. İşte Kurban Bayramı hakkında birkaç ayet ve hadis...

- Âişe (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Ademoğlu kurban kesme gününde Allah katında kan akıtmaktan daha sevimli bir amel işlememiştir. O kurban, kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla gelecektir. Kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katında hemen kabul olunur. Bu sebeple kestiğiniz kurbanlardan dolayı sıkıntı değil gönlünüz hoş olsun.” (İbn Mâce, Edahî: 3)

- “De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.” (En' âm 6/162)

- Enes b. Mâlik (r.a.)'ten rivayet edildiğine göre: “Resulullah (s.a.v.) boynuzlu, alaca renkli iki koçu kendi eliyle keserek kurban etti. Besmele çekti, tekbir aldı ve keserken ayağını koçların sağ yanı üzerine koydu.” (Buhârî, Edâhî: 7; Müslim, Edahî: 3)

- “Onlara, Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat: Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen kardeş, kıskançlık yüzünden), ‘And olsun seni öldüreceğim.' dedi. Diğeri de ‘Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder.' dedi…” (Mâide 5/27)

- “Haccı ve umreyi Allah için tam yapın. Eğer (bunlardan) alıkonursanız kolayınıza gelen kurbanı gönderin. Kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Sizden her kim hasta olursa yahut başından bir rahatsızlığı varsa, oruç veya sadaka veya kurban olmak üzere fidye gerekir. (Hac yolculuğu için) emin olduğunuz vakit kim hac günlerine kadar umre ile faydalanmak isterse, kolayına gelen bir kurban kesmek gerekir. Kurban kesmeyen kimse hac günlerinde üç, memleketine döndüğü zaman yedi olmak üzere oruç tutar ki, hepsi tam on gündür. Bu söylenenler, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'tan korkun. Biliniz ki Allah'ın vereceği ceza ağırdır.” (Bakara 2/196)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.