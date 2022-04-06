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Kıvılcım Kalay: “Mikrofon Bende, Dikkat Çeken Bir Müzik Programı Olacak Gibi Duruyor!”

Türkiye’de ilk defa yayınlanması planlanan “Mikrofon Bende” adlı müzik programının sunuculuğunu Yalçın Dümer’le birlikte yapacak olan Kıvılcım Kalay, programın konseptine dair çeşitli açıklamalarda bulundu.

18 Dakika Önce
2022-04-06 17:34:40
Kıvılcım Kalay: “Mikrofon Bende, Dikkat Çeken Bir Müzik Programı Olacak Gibi Duruyor!”

“Mikrofon Bende, kendisini müzik alanında geliştirmek isteyen kişilerin programı olacak. Aslında temel olarak konsept, müzik kampı olacak şekilde kurgulanmış durumda. Bu nedenle yarışmaya katılacak kişiler hem her hafta şarkılarına hazırlanacak hem de aralarında önemli bir iletişim kurma şansı elde edecek. Bu nedenle programın dikkat çekici bir konsepte sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra her hafta ünlü bir kişi programa konuk olacak. Bu hususların her biri, programın dikkat çekici bir yapıya sahip olacağını gözler önüne seriyor.”

Sesine Güvenen Kişilerin Yer Alacağı Bir Program Olacak

Sesine güvenen kişilerin bir arada olacakları bir program olarak kurgulanan “Mikrofon Bende”ninfarklı bir konsepte sahip olduğunu belirten Kıvılcım Kalay, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Müzik programının sunuculuğunu Yalçın Dümer'le birlikte yapacağız, bu beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Çok yenilikçi bir program olduğu için program içerisinde yer almak çok özel. Ayrıca kariyer hayatım için de bu yarışmanın özel bir yere sahip olduğunu ifade edebilirim. Programın Antalya'da gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Özel bir atmosfer içerisinde gerçekleşeceği için yarışmacılar keyif alacaklar ve kendilerini geliştirme şansı elde edecek.”

Mikrofon Bende, Farklı Bir Konsepte Sahip

Programın farklı bir konsepte sahip olduğunu ifade eden Kıvılcım Kalay, açıklamalarında yarışmanın dikkat çekeceğini ve izleyicileri ekranlara büyüleyeceklerini belirtti: “Yarışma sadece müzik programı değil. Aynı zamanda müzik kampı olduğu için yarışmacıların özel bir atmosferde olacaklarını söyleyebilirim. Aslında yarışmacının asıl amacı yarışmacıların müzik yapmaları ve çok özel bir ortamda kamp yapmaları. Bu nedenle programın hem izleyiciler hem de yarışmacılar için özel olduğunu ifade etmek olanaklı. Profesyonel sanatçıların yer alacakları programda aranjörler de bulunacak. Aynı zamanda programın sosyal medya menajerliğini Havva Çakıcı gerçekleştirecek. Programda jüri üyeleri de bulunacak ve yarışmacılar kendilerini müzik alanda geliştirebilmek için kıyasıya bir yarış içerisinde olacak. Bu nedenle yarışmacının izleyicileri ekranlara büyüleyeceğine inancımız tam.” .

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