DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kıvılcım Kalay: “Mikrofon Bende, Dikkat Çeken Bir Müzik Programı Olacak Gibi Duruyor!”
Mariupol: Ruslar cesetleri yakıyor
2022 zamlı metrobüs ücreti ne kadar oldu? Durak sayısına göre öğrenci-tam metrobüs kaç TL? Metrobüs kısa mesafe-uzun mesafe zamlı fiyatı
Kayıp üniversite öğrencisinin cesedi ormanda bulundu
AB, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıklandı: Rusya'ya yapılacak olan yeni yaptırımlar neler?
Baba 8. bölüm izle Show Tv | Baba dizisi 8. bölüm Youtube'da yayınlandı mı? Baba yeni bölüm tek parça
Rus rublesi dolar karşısında yükselişini sürdürüyor
NFT ile ruhunu 350 dolara sattı
Hangi ürünlerin fiyatı sabitlenecek? 20 ürün hangisi? Yağ, yumurta, et fiyatı aynı mı kalacak? Ayçiçek yağı fiyatı sabit mi kalacak?
Rainbow Six Siege Mobile ne zaman çıkacak? Rainbow Six Siege mobile sistem gereksinimleri nedir?
Evlilik Hakkında Her Şey 26. bölüm izle | Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey Youtube'da 26. bölümü yayınlandı mı?
İslam Memiş’ten çok konuşulacak tavsiye
Ruslara ait 13 yata daha el koyuldu
Bulgaristan’dan Rusya’ya sürpriz destek
Yaz aylarında hazır giyime zam mı gelecek? Hazır giyime ne kadar zam gelecek?

İSTANBUL

19:40:00

İftar vakti

BURSA

19:39

05:06
19:39
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:24

04:51
19:24
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:07

04:35
19:07
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:50

04:18
18:50
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:39

04:13
18:39
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:40:00

İftar vakti

ANKARA

19:24

04:51
SAHUR
19:24
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / Mariupol: Ruslar cesetleri yakıyor

Mariupol: Ruslar cesetleri yakıyor

Rus ordusunun ablukasında bulunan Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rus güçlerin, savaş suçlarının kanıtlarını ortadan kaldırmak için mobil krematoryumlar kullandığı iddia edildi.

17 Dakika Önce
2022-04-06 17:32:17
Mariupol: Ruslar cesetleri yakıyor

Ukrayna'daki Mariupol Belediye Meclisinin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Buça'da yaşanan katliamın dünyada duyulmasının ardından Moskova yönetiminin, ordularının Mariupol'daki suçlarına dair kanıtların yok edilmesi talimatı verdiği öne sürüldü.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Katiller izlerini saklamaya çalışıyor. Mariupol'da Rus mobil krematoryumları faaliyete başladı. Bir hafta önce ihtiyatlı bir tahminde bulunarak 5 bin can kaybı olduğunu duyurmuştuk. Ancak şehrin büyüklüğü, feci yıkım, ablukanın süresi ve sert direniş göz önüne alındığında on binlerce sivil kurban olabilir. Rusya, bu nedenle sivillerin tahliyesi için Türkiye ve diğerlerinin girişimlerine yeşil ışık yakmak için acele etmiyor."

Rusların, cesetlerin yakılma işlemini yerli iş birlikçilerine ve Donetsk'ten gelen ayrılıkçı gruplara havale ettiği öne sürüldü. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş