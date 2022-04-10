Oruçluyken rüyalanmak orucu bozar mı? Niyet ettikten sonra rüyalanmak orucu bozar mı? Oruçluyken gusül abdesti alınır mı? Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'na en sık yöneltilen sorular arasında 'rüyalanmak' bulunuyor. Kadınların ya da erkeklerin rüyalandıktan sonra oruca devam etmesinde bir sakınca bulunuyor mu? Oruçken gusül abdesti alınabiliyor mu? İşte cevapları...

Oruçluyken rüyalanmak orucu bozar mı? Niyet ettikten sonra rüyalanmak orucu bozar mı? Oruçluyken gusül abdesti alınır mı? Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'na en sık yöneltilen sorular arasında 'rüyalanmak' bulunuyor. Kadınların ya da erkeklerin rüyalandıktan sonra oruca devam etmesinde bir sakınca bulunuyor mu? Oruçken gusül abdesti alınabiliyor mu? İşte cevapları...

Oruçluyken rüyalanmak orucu bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da açıkladığı gibi rüyalanmak, orucu bozan bir durum değildir. Fakat kişinin hemen gusül abdesti alması ve vakit namazını geçirmemesi gerekmektedir.

Oruçlu iken ihtilam olmanın veya cünüp olarak sabahlamanın hükmü nedir?

Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Ancak guslü sabah namazı vaktinin çıkmasına kadar ertelemek günahtır. Çünkü bu durumda namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372). Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazanda imsaktan sonra sabah namazı vakti içinde yıkandıkları bilinmektedir (Buhârî, Savm, 25). (Diyanet İşleri Yüksek Kurulu)

Niyet ettikten sonra rüyalanmak orucu bozar mı?

Oruca niyet ettikten sonra rüyalanmak orucu bozan durumlar arasında yer almamaktadır. Rüyalanmak kişilerin bilinç dışı yaşadıkları bir durumdur.

Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta, kişinin hemen gusül abdesti alması gerektiğidir. Cünüplük oruca zarar vermese de namazı terk etmeye sebep olacağı için büyük günahtır. Dolayısıyla kişi sabah namazını geçirmeden banyo yapmalıdır.

Oruçluyken gusül abdesti alınır mı?

Oruçlu kişininin gusül abdesti almasında bir sakınca yoktur. Rüyalanmış olan kişinin de en kısa sürede gusül abdesti alması gerekir.

Oruçluyken gusül abdesti alınacağı vakit dikkat edilmesi gereken nokta, ağza su verirken suyun yutulmamasına özen gösterilmesidir. .