Kadınların Vazgeçilmezi Altın Bileklik

Kadın aksesuarlarında en yaygın kullanıma sahip ürünlerin başında gelen altın bileklik, yediden yetmişe hemen her zevke ve tarza hitap eden geniş ürün seçeneğine sahip.

İncesinden kalınına, taşlısından taşsızına, sadesinden işlemesine sayısız farklı seçeneğe sahip altın bileklik koleksiyonları, tüm sezonlarda kadınların yoğun ilgisini topluyor. Geçtiğimiz haftalarda yeni sezon altın bileklik ürünlerini görücüye çıkaran Goldium, sezona damgasını vuracak özel tasarım altın bileklik modelleri ile bu ilgiden oldukça büyük bir pay almayı başarmış. Gündelik kullanım için ucuz altın bileklik arayanları da memnun eden özel koleksiyonda neredeyse tüm tarzlara hitap eden birbirinden özgün tasarımlar bulabilmek mümkün.

Goldium Altın Bileklik Modelleri ile Renkli Bir Sezon Sizleri Bekliyor

Geçtiğimiz sezonlarda da Goldium markasının en sevilen ürünleri arasında gösterilen renkli taşlı altın bileklik modelleri yeni sezon koleksiyonuyla da ilgi çekmeye devam ediyor. Nazar boncuklu, taşlı ve mineli onlarca özgün tasarımın yer aldığı bu özel koleksiyonda, özellikle siyah taş ve özel işlemelerin yer aldığı tasarımlar sezona damga vuracak modeller arasında gösteriliyor.

Özel çift zincir tasarımı ve siyah taşların ışıldadığı muazzam kar tanesi figürü ile dikkat çeken bu özel bileklik, rose altın severlerin kalbini fethedecek modellerden biri. Tasarımında zirkon taş kullanılan bu özel tasarım, ucuz altın bileklik arayışında olanları sevindirecek uygun fiyat aralığında yer alıyor. Sevdiklerinize ya da kendinize hediye edebileceğiniz bu şık tasarıma Goldium güvencesi ile kredi kartına vade farksız üç taksit fırsatıyla sahip olabilmek de mümkün.

Dorika toplu bu özel tasarımda mine taşının yumuşak ve sıcak ışıltısı yer alıyor. Renkli tasarımıyla içinizi ısıtacak bu özel modeli gündelik olarak ya da özel günlerde kombinlerinize eklemeniz mümkün. Hemen tüm yaş gruplarına hitap eden şık görüntüsü sayesinde sevgiliye hediye fikirleri arayanlar için de son derece cazip bir alternatif.

Tarzınızı Tamamlayacak Altın Bileklikler

Son yılların en gözde modellerinden olan charm bileklik, Goldium koleksiyonunun en dikkat çeken parçalarından. Hem tek başına hem de farklı bileklikler ile bir arada kullanabileceğiniz bu özgün tasarımlar ile tam olarak tarzınızı yansıtmanız mümkün. Her bir charmda ayrı bir hikayenin yer aldığı eşsiz tasarımlar hem beyaz hem de sarı ve rose renklerinde satışa sunuluyor. Goldium koleksiyonunun bir diğer dikkat çekici üyesi ise elbette hemen her sezon olduğu gibi altın baget bileklik modelleri. Bu sezonda da farklı tasarımlarda karşımıza çıkan bu özel modeller, günün her saatinde ışıldamanızı sağlayabilir. Özellikle taşlı yüzük, küpe ve kolyeler ile tamamlayabileceğiniz bu ışıltılı aksesuarı dilerseniz sevdiklerinize hediye de edebilirsiniz.

Sarı altından tamamen el işçiliği ile üretilen bu şık charm bileklik, ruhunuzu ve enerjinizi en doğru şekilde yansıtacak özgünlüğe sahip. Özenle kullanılan dorika topları ve üzerinde yer alan ışıltılı zirkon taşları ile son derece farklı bir tasarıma sahip olan model 14 ayar altından üretiliyor. Bu modele, Türkiye'nin hemen her köşesinden garantili ve ücretsiz kargo imkânı sayesinde güvenle sahip olabilirsiniz.

Dorika toplarıyla süslenmiş bu özel altın baget bileklik modeli, tamamen el işçiliği ile üretilmiş. Goldium imzası taşıyan bu özel tasarım ile zirkon ışıltısını ruhunuzda hissedebilirsiniz. Hem gündelik olarak hem de özel günlerde kullanabileceğiniz bu özel altın bileklik tasarımına kısa bir süre için %10 indirimle sahip olabilmeniz de mümkün. .