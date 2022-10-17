HBYS taşeron kadro 2022 | Hastane Bilgi Yönetim Sistemi personeli kadroya ne zaman geçecek? HBYS kadro var mı?

HBYS taşeron kadro 2022 | 2018 yılında yapılan taşeron kadro düzenlemesi ile birlikte 1 milyon taşeron çalışan kadroya geçti. Bu düzenlemeden yararlanamayan 90 bin personelin sorunu ise günümüze kadar geldi. 2022 yılında hükümet taşeron çalışana yeni kadro çalışmasını başlattı. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) personeli de kendilerine kadro verilip verilmeyeceğini merakla bekliyor. Peki Hastane Bilgi Yönetim Sistemi personeli kadroya ne zaman geçecek? HBYS kadro var mı?

HBYS taşeron kadro 2022 | 2018 yılında yapılan taşeron kadro düzenlemesi ile birlikte 1 milyon taşeron çalışan kadroya geçti. Bu düzenlemeden yararlanamayan 90 bin personelin sorunu ise günümüze kadar geldi. 2022 yılında hükümet taşeron çalışana yeni kadro çalışmasını başlattı. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) personeli de kendilerine kadro verilip verilmeyeceğini merakla bekliyor. Peki Hastane Bilgi Yönetim Sistemi personeli kadroya ne zaman geçecek? HBYS kadro var mı?

2022 yılı yüzbinlerce çalışanı yakından ilgilendiren önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. EYT düzenlemesi sözleşmelilere kadro, taşeron çalışanlara kadro çalışmaları için hükümet kolları sıvadı. Çalışmalarda artık son aşamaya gelindi. 2018 yılında yapılan taşeron düzenlemesinden yararlanamayan 90 bin personelin de yeni düzenleme ile kadroya geçirilmesi ve bu soruna çözüm bulunması hedefleniyor. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) personelleri de taşeron olarak kadroya geçememişti. Peki 2022 Kasım ayında Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kadroya geçirilecek mi?

HBYS taşeron kadro 2022

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşeron kadro düzenlemesinden yararlanamayan ve sorunları günümüze kadar gelen 90 bin işçiyi sevindiren açıklamalarda bulundu. Bilgin 90 bin taşeron işçinin kadro çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) içinde çalışan taşeronlar da kendilerine kadro verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Yeni yapılan düzenlemeden Hastane Bilgi Yönetim Sistemi taşeron personelin de yararlanması bekleniyor.

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi personeli kadroya ne zaman geçecek?

Bakan Bilgin taşeron çalışmalarına dair bilgi verdi. Bilgin "90 bin civarında bir işçi kapsam dışında kaldı. Kamuya kadrolu işçi olarak geçmesi konusundaki bütün çalışmalarımızı tamamladık." dedi. Bilgin açıklamasında "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." dedi. 1018 yılında taşeron düzenlemesinden HBYS personeli yararlanamadı. Bu düzenlemede ise Hastane Bilgi Yönetim Sistemi taşeron personelin yararlanması bekleniyor.

HBYS kadro ne zaman?

90 bin taşeron işçinin kadroya geçişinin Kasım ayında yapılması bekleniyor.

HBYS TBMM gündeminde

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir HBYS personelini sorunlarını TBMM gündemine taşıdı. Emir Taşeron yasası olarak bilinen ve 2017 Aralık'ta çıkarılan 696 sayılı KHK ile birlikte Türkiye'de kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 1 milyon çalışan kadroya alınmıştır. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde çalışan ve bütün hasta bilgileri, laboratuvar, radyoloji, sistem güvenliği, veri tabanı kontrol süreci, internet güvenliğinin sağlanması, hasta bilgilerine dışarıdan müdahalenin engellenmesi, network sistemlerinin düzenli çalışmaları ‘hastane bilgi yönetim sistemi' (HBYS) personeli tarafından sağlanmaktadır. Hastane içerisindeki bütün bilişim altyapısını yöneten ve kendi alanında ihtisas sahibi olan on binlerce HBYS personeli, 696 sayılı KHK'ye eklenen özel bir madde ile kadro kapsamına alınmamıştır.