İstanbul'un en riskli güzergahları

İstanbul'da; trafik kazaları bakımından; Bağdat Caddesi, Kozyatağı köprü bağlantısı ve Çobançeşme mevkii günün her saatinde en kritik bölgeler olarak öne çıkıyor

Trafik kazalarının yaklaşık yüzde 95'inin insan kaynaklı olduğu görüşünü benimseyen sürüş uzmanları bu kazaların en aza indirilmesi için neler yapılması gerektiği hususunda da kafa yormaktalar. İstanbul'da son yıllarda trafikteki araç sayısının artışı, kaza sayısının artışıyla da uyumlu seyrediyor. Trafik sürüş uzmanlarının değerlendirmesine göre; trafik kazaları bakımından; Kadıköy Bağdat Caddesi, Kadıköy Kozyatağı köprü bağlantısı ve Yenibosna Çobançeşme mevkii günün her saatinde trafik kazalarının görüldüğü bölgeler arasında öne çıkıyor. Gaziosmanpaşa TEM bağlantısının ve Galatasaray Aslantepe Stadı'nın da kaza raporu ise bir hayli kabarık. İstanbul'da Kadıköy, Gaziosmanpaşa, Ümraniye, Beşiktaş, Şişli, Fatih ve Yenibosna ilçeleri trafik kazaları sayısında listenin en başında yer almakta.Trafiğe çıkan araç ve ilçelerin nüfusu göz önüne alındığında, bu durum daha da anlaşılır hale gelmektedir. Kazaların büyük kısmı hasarlı kaza.



Bu güzergahlara giderken dikkat!



Beşiktaş Barbaros Bulvarı: Beşiktaş sahilinden başlayan ve 3 km uzunluğunda olan Barbaros Bulvarı'nın tehlikeli olarak nitelendirilmesinin en önemli sebebi, yüksek bir eğime sahip olması. Araçlarıyla yokuş yukarı çıkan sürücüler, trafik yoğunluğundan dolayı çok fazla durup kalkmak zorunda kalıyorlar.

Bahçeköy – Kilyos Yolu: Keskin virajlara ve çoğunlukla çift yönlü birer şeride sahip olan bu güzergâhta sürücülerin çok temkinli olmaları gerekiyor. Özellikle aşırı hız ve hatalı sollama sonucunda büyük kazalar yaşanabiliyor.



Şile Yolu: Genellikle yüksek hızdan dolayı zincirleme kazalar meydana geliyor. Günün bazı saatlerinde yola çıkan inşaat kamyonlarının fazla oluşu, görüş açısının daralmasına ve trafik akışının aniden yoğunlaşmasına sebep oluyor.



Çobançeşme – Şirinevler – Merter Yolu: Bu istikamette tali yolların fazla olmasından dolayı, çok sayıda araç ana yola giriş yapıyor. Sapakları kaçırmak istemeyen sürücülerin, hızlı bir şekilde şerit değiştirmelerinden kaynaklı çok fazla trafik kazası yaşanıyor.



Haliç Köprüsü: Topkapı ve Okmeydanı yönlerini birleştiren Haliç Köprüsü, trafik yoğunluğunun fazla olduğu bir noktada bulunuyor. Haliç Köprüsü'ndeki kazalar genellikle köprüye giriş ve çıkış noktalarında meydana geliyor.



Boğaz Köprüleri: FSM ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinde, sabah ve akşam saatlerindeki yoğunluk nedeniyle sık sık kazalar yaşanıyor. Anadolu'dan Avrupa istikametine geçişlerde; yolun köprüye doğru daraldığı alanda ve OGS geçişleri sırasında trafiğin kilitlenmesi, araçların çarpışmasına yol açıyor.



Cendere Yolu: Hafriyat kamyonlarının yoğun olarak kullandığı Cendere yolunu, hız yapmak isteyen sürücülerin de tercih etmesinden dolayı pek çok ölümlü kaza yaşanıyor. Hafta sonları sürücü adaylarının ehliyet sınavlarının da burada yapılması, Cendere yolunu oldukça tehlikeli bir güzergâh haline getiriyor.





Virajlar için uyarılar



İstanbul Çevre Yolu'nda hız sınırı 80 km olsa da şehiriçi yollarda araçların saatte 50 km'den daha fazla hız yapmamaları gerekiyor. Trafik mühendislerinin yaptığı çalışmalara göre virajlara 30-40 km hız ortalamasıyla girildiğinde kaza yapmak için hiçbir sebep yok.

İstanbul trafiğinde belli bölgelerdeki virajlara karşı da sürücülerin dikkat etmesi gerekiyor. Bunlar arasında şu bölgeler var:



Şehir içindeki virajlar: Başakşehir-Kayaşehir arasındaki viraj, Beykoz'daki Elmalı Kavşağı, Kemerburgaz'dan Göktürk istikametine doğru olan viraj, Kağıthane- Kemerburgaz arasındaki Cendere Yolu, Sarıyer Çayırbaşı Tüneli girişi

Kırsal alandaki virajlar: İstanbul-Şile yolu, Şile-Ağva yolu, Kilyos yolu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.