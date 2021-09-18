DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Galatasaray - Alanyaspor maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!
İstanbul'un en riskli güzergahları
Fransa Dışişleri Bakanı'ndan ABD ve Avustralya için 'eski ortak' nitelemesi
Turlu tatil ya da türlü tatil
Afganistan'da liseler açılıyor ancak kız öğrencilerin okula dönmesine izin yok
İçişleri Bakanlığı: Gaziantep'te bombalı eylem engellendi
Lolipoplu testten yalın ayak derse
Vergi yapılandırmasından kimler faydalanacak?
Sigortada artış ve hasar indirimi tespiti
Erzurum namaz vakitleri
‘Eğitim öğretimin kalitenin yükseltilmesine çalışacağız’
WhatsApp Web nasıl kullanılır? WhatsApp güvenli midir?
IBAN ile nasıl para gönderilir?
Ebru Gündeş Kim Bu Gözlerindeki Yabancı şarkısının sözleri
Kars namaz vakitleri

TIMETURK / DÜNYA / Fransa Dışişleri Bakanı'ndan ABD ve Avustralya için 'eski ortak' nitelemesi

Fransa Dışişleri Bakanı'ndan ABD ve Avustralya için 'eski ortak' nitelemesi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, denizaltı anlaşması krizinde 'eski ortakları' olarak nitelediği ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerini memnuniyetsizliklerini göstermek için geri çektiklerini belirtti.

1 Saat Önce
2021-09-18 23:27:22
Fransa Dışişleri Bakanı'ndan ABD ve Avustralya için 'eski ortak' nitelemesi

Le Drian, France 2 televizyonunda konuk olduğu programda, ABD ile Fransa ilişkileri tarihinde ilk defa büyükelçilerini geri çağırdıklarını, bunun iki ülke arasındaki ve Avustralya ile krizin şiddetini gösterdiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı, "Yalan, ikiyüzlülük, ciddi bir güven ihlali ve hor görmeyle karşılaştık. Aramızda işler yolunda gitmiyor, bu kriz anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Fransa'nın ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerini geri çekmesi konusunda, "Eski ortaklarımıza ciddi bir memnuniyetsizlik, aramızda ciddi bir kriz olduğunu göstermenin bir yoluydu." diyen Le Drian, Avustralya ve ABD'deki çıkarlarını savunmak için pozisyonlarını yeniden değerlendireceklerini söyledi.

Fransız Bakan, İngiltere'yi de sürekli fırsatçılık peşinde olmakla suçlayarak, bu nedenle Londra büyükelçisini geri çekmeyi gereksiz gördüklerini aktardı.

Denizaltı anlaşması krizinin NATO'nun yeni strateji konsepti üzerinde yansımaları olacağını ifade eden Le Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD Başkanı Joe Biden ile konuyla ilgili henüz görüşmediğini dile getirdi.

Jean-Yves Le Drian, Biden'in bu konudaki davranış tarzını eski ABD Başkanı Donald Trump'a benzeterek, Biden'in tweet atmasa da tek bir duyuruyla hareket ettiğini, bunun katlanılamaz olduğunu vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanı, "Çin, ABD, Türkiye ve Rusya karşısında Avrupa strateji değiştirmeli mi?" sorusuna, Afganistan'dan çekilme ve denizaltı krizinden sonra, eğer tarihte kalmak istiyorsa Avrupa ülkelerinin birleşmesi ve farklı bir doğrultuda hareket etmesi gerektiği şeklinde cevap verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş