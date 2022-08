İngilizce öğrenmek için dinlenmesi gereken en iyi 10 şarkı

Müzik; anlama, telaffuz veya dilbilgisi gibi yabancı dil becerilerini geliştirmek için en etkili araçlardan biri. Uzmanlar, İngilizce öğrenmek için dinlenmesi gereken en iyi 10 şarkıyı ve ipuçlarını paylaştı.

Yabancı dil öğrenmek için müziğin gücüne işaret eden GoStudent, önemli ipuçları ve mutlaka dinlenmesi gereken 10 şarkıyı paylaştı.

6 adımda müzikle yabancı dil öğrenmek için ipuçları:

1. Şarkı sözlerini online olarak arayın.

2. Sözleri yüksek sesle okuyun, bilmediğiniz kelimeleri çıkarın ve sözlükte çevirisine bakın.

3. Şarkıyı dinleyin ve aynı anda sözlerini okuyun.

4. Şarkıyı eş zamanlı söylemeye başlayın! Hemen mükemmel olmak zorunda değil - çok sayıda tekrar, kafanızda öğrendiklerinizi pekiştirir.

5. Şarkıdan bir hikaye çıkarmaya çalışın: 10-20 saniye sonra müziği durdurun ve duyduklarınızın resmini çizin. Şarkı bitene kadar bunu tekrarlayın. Son olarak, farklı resimlere bakın ve resimler hakkında kısa bir hikaye yazın.

6. Şarkı sözlerini yazdırın ve satırlara bölün. Sonra doğru sırayı tahmin edin. Sözleri tamamen bir araya getirdiğinizde, doğru olup olmadığını kontrol etmek için şarkıyı tekrar dinleyin.

Peki İngilizce öğrenmek için doğru şarkıları nasıl seçeceğiz? İşte ipuçları;

1. Şarkının süresi: üç ila beş dakika idealdir.

2. Şarkının hızı: dakikada maksimum 200 vuruş (BPM) önerilir

3. Çocuğun dil seviyesi: Şarkının ilk 30 saniyesinden sonra, seçilen kelimelerin çocuğun dil seviyesine uygun olup olmadığını anlayabilirsiniz.

4. Şarkıcının anlaşılırlığı: Ses net ve anlaşılması kolay olmalıdır.

5. Şarkının üslubu: Şarkı bir hikaye anlatıyor mu? Bu tür sözleri görselleştirmek ve hatırlamak daha kolaydır. Öte yandan şarkılardaki tekerlemeler özellikle küçük çocuklar için uygundur. Kafiyeli sözcükleri ve tekrar eden ritimleri olan uygun şarkılar, örneğin, "I can sing a rainbow söyleyebilirim" veya "Incy wincy spider" olabilir.

İngilizce öğrenmek için 10 şarkı önerisi:

1. Coldplay - Paradise (4:38 / 140 BPM).

Şarkının yavaş temposu başlangıç seviyesi dil öğrenenler için idealdir. Geçmiş zaman (Simple Past Tense) alıştırmaları yapmak için oldukça uygundur.

2. Bruno Mars - Just the Way You Are (3:40 / 109 BPM)

Bu şarkı, şimdiki zamanı ( Simple Present Tense) tekrarlamak ve bir kişiyi tanımlamak için gereken kelime ve cümle kalıplarını derinleştirmek için uygundur.

3. Ed Sheeran - Thinking out loud (4:41 / 79 BPM)

Yavaş temposu yabancı dil seviyesi düşük olan gençler için bile uygundur. Temposu sayesinde şarkının sözleri kolayca anlaşılır ve Emir Cümleleri ( Imperatives) pratiği için uygundur.

4. Black Eyed Peas - Where is the love? (4:32 / 94 BPM)

Kısaltmaları daha iyi anlamak isteyen ileri seviye İngilizce öğrenenler için idealdir. Örneğin, NBA - Ulusal Basketbol Birliği, CIA - Merkezi İstihbarat Teşkilatı veya FDA - Gıda ve İlaç İdaresi

5. Dua Lipa - New rules (3:32 / 116 BPM)

Negatif emir cümlelerinin ( Negative Imperative) ve kısaltmaların nasıl kullanılması gerektiğini anlamak için uygundur.

6. Avicci - Wake me up (4:07 / 124 BPM)

Şarkıda birçok tekrar cümlesi olması öğrendiklerinizi pekiştirmek için harika bir seçenektir

7. George Ezra - Budapest (3:20 / 128 BPM)

Bu şarkı ileri seviyedeki öğrenciler tarafından ikinci koşullu alıştırmaları yapmak ve yeni kelimeler öğrenmek için kullanılabilir

8. Lewis Capaldi- Someone you loved (3:02 / 110 BPM)

Orta-üstü seviyedeki öğrencilerin Belgisiz Zamirler "let" ve "used to" gibi fiillerinin doğru kullanımını pratik etmeleri için uygundur.

9. John Legend - All of me (4:29 / 120 BPM)

Fiilleri, zarfları, isimleri ve kısaltmaları uygulamak için uygundur.

10. Bruno Mars - The lazy song (3:10 / 175 BPM)

Bu şarkı gelecek zamanı (Future Tense) öğrenmek ve evde "yatakta yatmak", "telefonu açmak", "televizyonu açmak" gibi aktivitelerle ilgili yeni ifadeleri öğrenmek için uygundur. .