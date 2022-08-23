Tam 6 gollü maç! Fenerbahçe'den liderlik galibiyeti

Süper Lig'in 3.haftasında Fenerbahçe kendi saha ve taraftarı önünde Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'in 3. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetti.

MUHTEŞEM MAÇTA 3 PUAN FENERBAHÇE'NİN

Ligin 3. haftasında liderin belirleneceği karşılaşmayı Fenerbahçe 4-2 kazanarak üç puanın sahibi oldu. Mücadelenin 20. dakikasında Valencia'nın penaltı golüyle öne geçen Fenerbahçe 41. dakikada yine Valencia ile skoru 2-0 yaptı ve devre arasına bu skorla girildi. Fenerbahçe ikinci yarının ilk dakikalarında Zajc ile farkı üçe çıkardı. 56. dakikada penaltıdan Belhanda ile farkı ikiye düşüren Adana Demirspor 66. dakikada yeni transferi Dzyuba ile farkı bire indirdi. 82. dakikada Rakıyskiy Rossi'ye yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü ve Adana Demirspor 10 kişi kaldı. 83. dakikada Fenerbahçe'nin yeni transferi Alioski attığı gol ile karşılaşmanın sonucunu belirledi. Fenerbahçe üç puanın sahibi olurken haftayı averaj ile lider kapattı.

Adana Demirspor ise 6 puan ile 6. sırada kendine yer buldu.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-2 yenen Fenerbahçe, liderliğe yükseldi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 20. dakikada penaltı vuruşundan Enner Valencia'nın golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 41. dakikada yine Valencia'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Sarı-lacivertliler, ikinci yarının hemen başında Miha Zajc ile farkı 3'e çıkardı. Fenerbahçe'nin 3. golünden sonra Adana Demirspor etkili oynadı. 56. dakikada Belhanda'nın penaltı vuruşundan attığı golle morallenen konuk ekip, 66. dakikada Dzyuba'nın golüyle farkı bire indirdi. Oyuncu değişiklikleriyle toparlanan Fenerbahçe, 83. dakikada yeni transferi Ezgjan Alioski'nin golüyle farkı yeniden 2'ye çıkardı ve sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 7'ye yükselten sarı-lacivertliler, averajla liderlik koltuğuna oturdu.

FENERBAHÇE 311 GÜN SONRA LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Fenerbahçe, Süper Lig'de 311 gün sonra liderlik koltuğunda yer aldı.

Geçtiğimiz sezonun 8. haftasını 19 puanla lider kapatan sarı-lacivertliler, 9. haftada 17 Ekim 2021 tarihinde deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 yenilerek liderliği kaybetmişti.

Adana Demirspor'u yenerek yeniden zirveye yerleşen Fenerbahçe, ayrıca ligde 31 hafta sonra tekrar lider oldu.