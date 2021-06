İmamoğlu'ndan Kurbağlıdere kenarında 'çevre' uyarısı: Artık pişman olma zamanı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, uzun yıllardır kirliliği ve kokusuyla Kadıköylülere çile yaşatan, kendi döneminde ıslah edilerek eski günlerine kavuşturulan Kurbağalıdere kenarında önemli mesajlar verdi. Marmara Denizi’ndeki deniz salyası sorunundan tüm çevre sorunlarını olumsuz yönde tetikleyecek olan Beton Kanal’a kadar birçok konuda görüşlerini dile getiren İmamoğlu, “Bu şehir, şunu kaldırmıyor artık. Daha çok bina yapalım, daha çok beton yapalım. Yani Kalamış’ın şu hali bize yetmiyor; buraya binalar yapalım, başka başka tesisler kuralım… Bu şehir bunu kaldırmıyor arkadaş; kaldırmıyor. Kal-dır-mı-yor. Bakın; bu hataların her birimiz bir parçası olmuş olabiliriz geçmişte. Her birimiz, bir eksik yapmış olabiliriz. Çevreye kötü davranmış olabiliriz. Sıkıntılı birtakım hareketleri, her birimiz küçücük de olsa, büyük de olsa yapmış olabiliriz. Ama pişman olma zamanı be! Pişman ol yahu! Ya bir defa da bu şehri içten sev ya” ifadelerini kulandı.