En Çok İzlenen Tarihi Diziler Neler? En İyi Tarih Dizileri

Tarih dizileri geçmiş hakkında bilgi almak için iyi bir seçenektir. Tarihi diziler gerek kostümleri,nefes kesen savaş sahneleri ile dikkatleri üzerine çekmekte.

En çok izlenen dizi türlerinden birisi olan tarih dizileri, tarihi okumayı, tarihi sevenlerin izlemeyi tercih ettikleri arasında yer almakta. Tarih seveler tarafından arama motorunda en çok araştırılan konulardan biriside en çok izlenen tarih dizlerinin neler olduğudur. Sizler için bu konu hakkında merak edilenleri derledik. En Çok İzlenen Tarihi Diziler Neler? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. En İyi Tarih Dizileriişte tüm detaylar…

Victoria (8,2)

Dünya çapında en çok izlenen tarihi dizler arasında Victoria dizisi bulunmakta. Bu dizinin konusu KraliçeII. Elizabeth'in bir süre önce krallığın en uzun süre tahtta kalma unvanını ele geçirmesiyle birlikte Kraliçe Victoria bu unvanı kaybetmiş oldu. Fakat bu unvanı kaybetmiş olması Kraliçe dönemin ne kadar önemli ve görkemli olduğunu değiştirmemekte. Bununla birlikte Kraliçe Victoria'nın 18 yaşında tahta geçmesiyle başlayan dönemi anlatan bu dizi oldukça sürükleyici ve etkileyici diziler arasında.

Spartacus: Kan ve Kum (8,5)

Amerikan tarih dizilerinden olan ve Dünya çapında en çok izlenen Spartacus: Kan ve Kum, milattan önce 73-71 yıllarında yaşayan tarihsel bir karakter olan Trakyalı asker Spartacus 'ün kölelikten gladyatöre dönüşüm evrenini anlatmakta. Kitaptan uyarlanan dizinin başrolünde ise Andy Whitfield yer almakta.

Vikings (8,6)

Kanada ve İrlanda ortak yapımı olan tarih dizisi Vikings yayınlandığı günden beridir milyonlarca kişi tarafından izlenmekte. Bu dizininyazarlığını Michael Hirst yapmakta, dizinin yönetmen koltuğunda da başarılı yönetmen JohanRenck oturuyor. Viking dizisi 8. yüzyılda geçmekte ve buhikâye barbar olarak bilinen Vikingleri, kanlı savaşlarını ve taht kavgalarını konu edinmektedir.

Çernobil (Chernobyl) (IMDb: 9.4)

26 Nisan 1986'da Çernobil'de gerçekleşen nükleer felaketini konu edinen bu dizi IMDb'de 9,4 puan alarak Dünya gündemine oturdu. Çernobil kazasını adım adım nasıl geldiğini, patlama anında ve sonrasında yaşananları anlatmakta. Bu dizi sadece 5 bölümden oluşan bir mini dizilerden.

Rise of Empires: Ottoman (IMDb: 8.0)

Rise Of Empires dizisi tarihimizin en ilgi çekici konularından birisi olan İstanbul'un Fethini konu edinmekte. Bu dizi 1453. 2020 yılında yayınlanan II. Mehmet'in ilk yılları ve İstanbul'un Fethi'ni konu edinmekte ve 6 bölümden oluşan mini bir dizisidir.

Roman Empire

Roman Empire dizisi belgesel tadında olan bir dizidir. Roma İmparatorlarından Caligula, Jül Sezar ve Komodus dönemlerini konu edinmektedir. Roma dönemindeki olayları, imparatorların yaşam biçimi, genel yaşam hakkında bilgi vermektedir. Bu dizi 3 sezondan oluşuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.