İki yıldır boynunda araba lastiği ile gezen geyik kurtarıldı

ABD'de iki yıldır boynunda bir araba lastiğiyle gezen geyik boynuzları kesilerek kurtarıldı.

ABD'nin Colorado eyaletinde en az iki yıldır boynunda bir araba lastiğiyle yaşayan Kanada geyiği kurtarıldı. Ancak lastiğin çıkarıldığı operasyon sırasında geyiğin boynuzları kesildi.

Colorado kırsalında yaşayan geyiğin boynunda bir lastikle gezdiği, ilk olarak 2019 yılında fark edilmişti. ABD'li yetkililer geyiği birkaç defa yakalayıp lastikten kurtarmak istemiş ancak dört buçuk yaşındaki geyik her girişimde insanlardan kaçmıştı. Bölgenin parklardan sorumlu idaresi de, geyiğin fotoğraflarını paylaşarak en son nerede görüldüğünü takip etmeye çalışmıştı.

Duvar'ın aktardığı habere göre lastiğin çıkarıldığı operasyonla ilgili ABD basınına bilgi veren yetkililerden Scott Murdoch, "Bu geyiği bulması zordu, yanına yaklaşmak daha da zordu" dedi.

Geyiğin başını lastiğe nasıl geçirdiği ise bilinmiyor. Murdoch 2020'de yaptığı açıklamada, geyiğin başını lastiğe daha küçük yaşta ve henüz boynuzlarının çıkmadığı dönemde geçirmiş olabileceğini söylemişti. Murdoch, olayın bu tür geyiklerin boynuzlarını bıraktığı kış aylarında gerçekleşmiş olması gerektiğini de belirtti.

Murdoch, geyiği sonuç olarak yakaladıklarında uyuşturduklarını ancak lastiğin jantlarını kesemedikleri için hayvanın boynuzlarını kesmek zorunda kaldıklarını söyledi:

"Lastiği kesmeyi ve boynuzları onun için bırakmayı tercih ederdik ama durum dinamikti ve lastikten her ne şekilde olursa olsun kurtulmamız gerekiyordu."

270 kilogramlık geyiğin son bir haftada sürüsüyle birlikte görüldüğü, dördüncü denemede yakalandığı belirtiliyor. Yetkililer, lastiğin içinin pislik ve çam iğnesi ile dolu olduğunu, operasyon sonrasında geyiğin boynuzları da dahil edildiğinde yaklaşık 16 kiloluk yükten kurtulduğunu da söyledi.

Murdoch, operasyon sonrasında iki yıldır lastikle gezen hayvanın boynunun iyi durumda olduğunu da söyleyerek, "Biraz tüyleri aşınmıştı. Çok küçük bir açık yara vardı ama bunun dışında gayet iyi görünüyordu. Hatta o kadar iyiydi ki, buna şaşırdım" dedi.

Geyiğin lastikten kurtarıldığı operasyona dair yapılan yazılı açıklamada, bölgeye gelen insanların sorumlu davranarak geride eşya bırakmaması istendi.

Açıklamada, çok sayıda yaban hayvanının kamp yapmaya gelenlerin geride bıraktığı hamak, giysi, ışıklandırma, mobilya, domates kasası ve voleybol filesi gibi insan yapımı nesneler yüzünden 'başlarını belaya girdiği' belirtildi.

BOYNUZLARI HER YIL DÜŞÜYOR

Geyiklerin en tipik özelliği, dallı boynuzlarıdır. Birkaç cins dışında boynuzlar sadece erkeklerde bulunur. Boynuzsuz olan erkeklerin köksüz üst köpek dişleri uzar. Misk geyiği ve Çin su geyiği boynuzsuzdur. Ren geyiklerinin yabanisi olan Karibuların hem erkek, hem dişisi boynuzludur. Evcil renler de yabanilerden evcilleştirilmiştir. Her geyik türünün kendine has boynuz şekilleri vardır. Mus geyiklerinde 30 kg ağırlığında dallı boynuzlar bulunur. Her sene üreme döneminden sonra geyiklerin boynuzları düşer, yerine yenisi çıkar. Her yenilenişte bir fazla çatallı boynuz sürer. Büyüme devresinde boynuzlar yumuşak ve süngerimsi olup, içinden damarlar geçen kadifemsi ince bir deri ile kaplıdır. Daha sonra kan damarları büzülerek deri kurur. Geyik, boynuzlarını ağaçlara sürterek üzerindeki deriyi çıkartır. Hayvanın yaşı boynuzlarının dallarının sayısıyla tesbit edilirse de buna kesin güvenilmez. Boynuzlar, geyikler arası kavgalarda ve savunmada kullanıldığı gibi, aşırı vücut ısısını dışarı atmada da radyatör vazîfesi görür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.