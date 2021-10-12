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TIMETURK / EKONOMİ / Kâr payı gelirleri nasıl vergilendiriliyor

Kâr payı gelirleri nasıl vergilendiriliyor

Vergiyle ilgili yapılan düzenlemeler sonucu mükelleflerin farklı alanlardan elde ettikleri kazançlar farklı usullere göre vergiye tabi tutulacak.

2 Gün Önce
2021-10-12 12:36:29
Kâr payı gelirleri nasıl vergilendiriliyor

Yapılan son düzenlemelere göre 2021 yılında elde ettiği brüt temettü ve kâr payı tutarının yarısı, 53 bin lirayı aşmayan mükellefler beyanname vermeyecek. Stopaj yapılmadan önceki brüt gelirin yarısı, (varsa tevkif suretiyle vergilendirilmiş diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte) toplam 53 bin lirayı geçiyorsa şahsen beyanname verilmesi gerekiyor. Beyannameye gelir olarak kârın (temettünün) yarısı dâhil edilip vergilendiriliyor (kalan yarısı istisna) ve şirketin ödediği yüzde 15 stopaj da ödenecek vergiden mahsup ediliyor, düşülüyor. Kesinti yoluyla ödenen (yüzde 15) verginin, hesaplanan gelir vergisinden yüksek olduğu durumda vergi iadesi de söz konusu olabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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