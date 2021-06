Hollywood Türkiye'ye taşınıyor

Dünyanın takibe aldığı, milyonlarca seyircinin izlediği filmlerin mekanlarında başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin tarihi ve turistik yerleri ön planda..

Türkiye, tarihi ve turistik coğrafyasıyla uluslararası alanda adından söz ettirirken sinema sektörü de buna kayıtsız kalmadı. Özellikle son dönemde yabancı yapımcılarının filmlerine taşıdıkları sahnelerde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda Anadolu kenti yer alıyor.

İşte bu filmlerden en dikkati çekenler:

Köstebek: Bir casusluk filmi olan Tinker Tailor Soldier Spy filminin Türkçeleştirilmiş adıysa Köstebek.

Soğuk Savaş döneminde yaşananlar sonucunda Rus bir ajanın İngiliz Gizli İstihbarat Servisi'ne sızdığı düşünülüyor ve onun açığa çıkarılması için servisin başında bulunan Control bir operasyon başlatıyor.İstanbul'da başlayan bu aşk hikayesi filmi daha da çekici kılıyor.Filmin geri kalan sahnelerinde ise İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanını görmeniz mümkün.

Taken 2/Takip İstanbul: Bir devam filmi olan “Taken 2”de önceki filmde emekli CIA ajanı Bryan Mills'in (Liam Neeson) kızını kaçıran ve bunun sonucunda Mills tarafından öldürülen çetenin reisinin babası çocuğunun intikamını almak için Mills'in İstanbul'da tatil yapan karısını kaçırır.Filmin en önemli sahnelerine ev sahipliği yapan yerler arasında Balat, Kadıköy ve Haydarpaşa bulunuyor.

İnferno:2016 tarihli “İnferno”da Tom Hanks ve Felicity Jones gibi ünlü isimler İstanbul Ayasofya sokaklarında dünyayı bir veba salgınından kurtarmak için çeşitli maceralara atılırlar.

Hayalet Sürücü: Eva Mendes ve Nicolas Cage'in başrollerini paylaştığı “Hayalet Sürücü” filmi ülkemizin Peribacaları ile ünlü Kapadokya bölgesinde geçer. Nicholas Cage'in canlandırdığı John Blaze karakteri Şeytan'ın oğluna karşı zorlu bir mücadele verir.

Skyfall: Efsanevi Bond serisinin 2012 tarihli filminde Daniel Craig'in canlandırdığı James Bond; Londra, Çin ve Türkiye'de geçiyor. Tüm dünyada büyük ilgi gören filmin Türkiye sahneleri ise doğasıyla hayran bırakan Fethiye'de çekilmiş.

Topkapı: İstanbul'un ihtişamlı müzesi Topkapı Sarayı'nı soymaya yeltenen hırsızların macerasını anlatan 1964 tarihli “Topkapı” filminde başrolleri Melina Mercouri ve Peter Ustinov paylaşıyor. Ustinov filmdeki başarılı oyunculuğuyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülü de kazanmıştı.

Argo/Operasyon: Türkçeye çevrilmiş adıyla Operasyon filmi 1979 yılında İran Şah'ının devrilişini, Tahran'da bulunan Amerikan Büyükelçiliği'ne militanların girerek 52 personeli rehin almasını, ABD Büyükelçiliği'nde bulunan ve Kanada Büyükelçiliği'ne sığınan altı Amerikalı diplomatın İran'dan kaçırılmasını konu alıyor. Konusu Kapalıçarşı, Kabataş, Fatih, Karaköy, Sirkeci ve Eminönü gibi tarihi semtlerinde geçmekte.

Son Umut: Oğullarını Çanakkale Savaşı'na gönderen ve onların izini bulmak için Türkiye'ye gelen bir babanın hüzünlü hikâyesini anlatan “Son Umut”ta başrolü ünlü aktör Russell Crowe oynuyor. Film 2014 yılında yayınlandığında büyük ilgi görmüştü.

Osmanlı Subayı: 1. Dünya Savaşı zamanında geçen filmde, bir Osmanlı subayı ile idealist Amerikalı bir hemşirenin büyük aşkı işleniyor. İstanbul sokaklarında geçen “Osmanlı Subayı”nda başrolleri Michiel Huismann ve Hera Hilman paylaşıyor.

İbrahim Bey ve Kuran'ın Çiçekleri: Filmde, Paris'te bir dükkân işleten İbrahim Bey ile onlu yaşlarının ortasındaki Musevi bir çocuğun dostluğu anlatılıyor. İbrahim Bey, çocuğu da yanına alıp Nevşehir'e dek uzanan bir yolculuğa çıkıyor. Ömer Şerif, İbrahim Bey rolüyle birçok ödüle layık görülmüştü.

The Reluctant Fundamentalist: Kapalı Çarşı'ya, Sultanahmet'e hayran Hollywood yapımcılarının elinden çıkma Zoraki Radikal filmi, aynı zamanda Ankara sokaklarına ışık tutuyor.Yavaş yavaş daha fazla Türk toprağını görebildiğimiz filmlere eklenen Zoraki Radikal, Kate Hudson ile Haluk Bilginer'i aynı projede görebilmemiz açısından da çok önemli bir yere sahip.

Hitman: Aynı isimle satışa sunulan video oyun serisinden uyarlanan filmde, Timothy Olyphant'ın canlandırdığı Ajan 47, özel bir merkezde tetikçi olarak eğitilerek görevlere çıkıyor.Çıktığı görevlerden birinde yolu İstanbul'a düşen karakterin kaldığı otelden Galata Kulesi'nde yediği yemeğe kadar ilginç sahneler mevcut

The Girl on the Bridge: 1999 yılında vizyona giren The Girl on the Bridge (Köprüdeki Kız) Fransız yapımı dram filmi. Filmin başrollerinde Adele karakterine hayat veren Vanessa Paradis ve Gabor karakterini canlandıran Daniel Auteuil yer alıyor. Fransız yapımı The Girl on the Bridge filminin büyük bir çoğunluğu Fransa'da geçiyor. Ancak filmin son sahnesi İstanbul'da çekildi. Final sahnesi için yönetmen Patrice Leconte, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü tercih etmiş.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.