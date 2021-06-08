Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'den bugün güzel haber geldi. Ünlü oyuncu Sayışman ikinci kez baba olduğunu takipçilerine duyurdu. Sayışman Abazi'nin bir kız bebek dünyaya getirdiğini ve sağlıklı olduğunu aktardı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu ve manken Tolgahan Sayışman, 2008'de Miss Globe Kainat Güzeli seçilen Almeda Abazi ile 2017 yılında Los Angeles'ta evlendi.

ÜNLÜ ÇİFTTEN SEVİNDİRİCİ HABER GELDİ!

2019 yılında da Efehan isimli oğullarını kucaklarına alan ünlü çiftten yeni ve bir o kadar da sevindirici haber geldi.

TOLGAHAN SAYIŞMAN İKİNCİ KEZ BABA OLDU!

Eşinin hamile olduğunu daha önce de duyuran ve sevincini gizlemeyen Tolgahan Sayışman ikinci kez baba oldu.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DUYURDU

Ünlü oyuncu bu mutluluğu ise sosyal medya üzerinden duyurdu. Çift, mutluluğunu en yakınlarıyla da paylaştı.

'ALİNA' İSMİNİ VERDİLER

Akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda özel bir hastaneye giden çift, kızların Alina adını verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.