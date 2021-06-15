Hacı Bektaş Veli Kimdir? Hayatı

Ünlü İslam filozoflarından birisi olan Hacı Bektâş Velî; Mistik, seyyid, mutasavvıf, âlimdir. Ayrıca günümüzdeki Alevi-Bektâşilik'in fikir ve isim öncülerindendir.

Hacı Bektaşi Veli'nin yolunu takip edenlere de Bektaşi adı verilmektedir. Asıl adı Seyyit Muhammet Bin Ata olarak bilinmekte. Horasan Nişabur'da doğan Hacı Bektaş 13. yüzyılda yaşamıştır. Birçok eseri mevcuttur. Sizler için Hacı Bektaşi Veli hakkında merak edilen tüm detayları derledik. Hacı Bektaş Veli Kimdir? Bu konuya ayrıntılıdeğineceğiz. Hacı Bektaşi Veli'nin hayatı nedir? İşte tüm detaylar…

Hacı Bektaş Veli kimdir?

Hacı Bektaş Veli'nin gerçek ismi, Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata'dır. Hacı Bektaş-ı Veli1281 senesinde, Horasan'ın Nişabûr şehrinde Dünya'ya geldi.

İlk eğitimini Şeyh Lokman-ı Perende ‘den aldı. Hacı Bektaş-ı Veli, halka doğru yolu gösteren ve kıymetli talebeler yetiştiren bir ilim insanıdır. Birçok eseri bulunmakta.

Hacı Bektaş Veli'nin hayatı

Hacı Bektaş-ı Veli, gerçek ismi, Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata olmakta Horasan'ın Nişabûr şehrinde 1281 senesinde doğdu.Hacı Bektaş-ı Veli, ilk eğitimini Şeyh Lokman-ı Perende ‘den aldı. Lokman-ı Perende, Ahmed-i Yesevi'nin halifelerinden olup, zahir ve batın ilimlerinde derin bilgilere sahip bir ilim insanıydı.

Bektaş Veli Lokman-ı Perende 'nin en gözdeöğrencilerindendir. Hacı Bektaş-ı Veli, eğitimini tamamladıktan hemen sonra Anadolu'ya geldi. Anadolu'da halka doğru yolu göstermeye başlar ve kıymetli talebeler yetiştirerek kısa zamanda büyük rağbet görür. Anadolu'da dini, iktisadi, askeri ve sosyal teşekkül olan ve kendisinin de bağlı olduğu "Ahilik Teşkilatı" ile Hacı Bektaş-ı Veli ve talebeleri, Osmanlı sultanları tarafından da sevildi ve saygı duyuldu.

Hacı Bektaş Veli'nin Eserleri

Hacı Bektaş-ı Veli'nin en ünlü eserleri şunlardır;

Velâyet-nâme-i Hacı Bektâş-ı Velî, Makalat- (Arapça), Kitâbu'l-Fevâid, Şerh-i Besmele, Şathiyye, Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye'dir

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