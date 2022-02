Hacet namazı nedir ve nasıl kılınır? Hacet duası nasıl yapılır?

Hacet namazı nedir ve nasıl kılınır? Müslümanın dileklerini isteklerini belirtmeden önce Allah'ın rızasını kazanması için kılacağı namazlardan biri olan Hacet namazının kılınışı merak konusu oldu. Tüm detaylarıyla Hacet namazının kılınışını sizler için derledik. Hacet namazı nedir ve nasıl kılınır? Namazı kılarken hangi duaları nerede okumalı? Hacet duası nasıl yapılır? İşte bütün soruların yanıtları...

Hacet namazı nedir ve nasıl kılınır? Müslümanın dileklerini isteklerini belirtmeden önce Allah'ın rızasını kazanması için kılacağı namazlardan biri olan Hacet namazının kılınışı merak konusu oldu. Tüm detaylarıyla Hacet namazının kılınışını sizler için derledik. Hacet namazı nedir ve nasıl kılınır? Namazı kılarken hangi duaları nerede okumalı? Hacet duası nasıl yapılır? İşte bütün soruların yanıtları...

Hacet namazı nedir ve nasıl kılınır?

Bir müslüman, ihtiyacı olan bir şeyi elde etmek için Allah'ın kendisine öğrettiği sebepleri ve kanunları elinden geldiği kadar yerine getirmeye çalışmalı ve sonucunu da Allah'tan beklemelidir. Bununla birlikte ahirete veya dünyaya ait bir dileğin gerçekleşmesi isteği ile Allah rızası için namaz kılması da uygundur. Kılınan bu namaza “Hâcet namazı” denir.

Bu konuda Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah'tan veya bir insandan isteyeceği zaman önce güzelce abdest alsın, sonra iki rekât namaz kılsın. Sonra Allah'ı anıp Resûlullah'a salavat getirsin ve şöyle desin:



لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لاَ تَدَعْ لِى ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

(“Hilim ve kerem sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her çeşit iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günâhımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızâna uygun olan her türlü dileğimi kabul buyur!”) (Tirmizî, Salât, 236; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 189)

Hâcet namazı dört veya iki rekât olarak kılınabilir. On iki rekât kılınabileceği şeklinde de rivayet vardır. Bu namazı dört rekât kılacak olan kişi, birinci rekâtında Fâtiha sûresinden sonra üç defa Ayetü'l-kürsî, diğer üç rekâtında da birer Fâtiha ile birer İhlas, Felak ve Nâs sûrelerini okur. Sonra da yukarıdaki duayı yapar (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 472-473). (DİYANET)

Hacet duası nasıl yapılır?

Hacet namazından sonra edilen dua tek değildir. Kur'an'dan ayetler okunabilir ya da alimlerin ettiği duaları da edebilirsiniz. Fakat en çok bilinen ve yukarıda da belirtildiği gibi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) söylediği;

Lâ ilâhe illallâhu'l-halîmu'l-kerîm. Subhânallâhi Rabbi'l-arşi'l-azîm. Elhamdu lillâhi rabbi‘l-âlemîn; Es'eluke mucîbâti rahmetike ve azâime mağfiretik; ve'l-ismete min kulli zenbin ve'l-ganîmete min kulli birrin ve'sselâmete min kulli ism. Lâ teda' lî zenben illâ gaferteh; ve lâ hemmen illâ ferrecteh; velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ. Yâ Erhame'r-râhimîn!” (Tirmizî, “Salât”, 140, 348).

dua da edilebilir. .