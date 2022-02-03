İstanbul minibüs ücreti 2022 | Minibüs (dolmuş) kısa mesafe ücreti ne kadar? İstanbul minibüs uzun mesafe, öğrenci ücreti kaç TL?

İstanbul minibüs ücreti 2022 | Minibüs (dolmuş) kısa mesafe ücreti ne kadar? Minibüs uzun mesafe, öğrenci ücreti kaç TL? 2022 yılına elektrik, doğalgaz, köprü ve otoyol zamları ile giren vatandaşlara bir kötü haber daha geldi. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi Aralık ayı toplantısında minibüs ve dolmuş ücretlerine zam yapılması kararı alındı. Buna göre İstanbul'da kısa mesafe, uzun mesafe, öğrenci minibüs ve dolmuş ücretleri yeniden belirlendi. İşte 2022 minibüs fiyat tarifesi...

İstanbul minibüs ücreti 2022 | Minibüs (dolmuş) kısa mesafe ücreti ne kadar? Minibüs uzun mesafe, öğrenci ücreti kaç TL? 2022 yılına elektrik, doğalgaz, köprü ve otoyol zamları ile giren vatandaşlara bir kötü haber daha geldi. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi Aralık ayı toplantısında minibüs ve dolmuş ücretlerine zam yapılması kararı alındı. Buna göre İstanbul'da kısa mesafe, uzun mesafe, öğrenci minibüs ve dolmuş ücretleri yeniden belirlendi. İşte 2022 minibüs fiyat tarifesi...

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2021 Aralık ayında yapılan toplantısında ulaşım ücretlerine zam yapılması kararı alındı. İETT (Otbüs, metro, metrobüs, tranvay, vapur) ücretlerine zam yapıldığı gibi minibüs ve dolmuş ücretlerine de zam geldi. Ulaşımlarında sık sık minibüs kullanan vatandaşlar 2022 minibüs ücretleri ne kadar sorusuna yanıt aramaya başladı.

İstanbul minibüs ücreti 2022

UKOME kararı ile minibüs ücretlerine 2022 yılında zam geldi. Minibüslerde kısa mesafe 2,75 liradan 3,75 liraya yükseldi. Uzun mesafe ise 4 liradan 5,50 liraya çıktı. Minibüslerde öğrenci ücreti ise 1,75 liradan 2,50 liraya yükseltildi.

Minibüs (dolmuş) kısa mesafe, uzun mesafe ücreti ne kadar?

Kısa mesafe ücreti gelen yeni zamla birlikte 2,75 liradan 3,75 liraya çıktı. Uzun mesafe ise 4 liradan 5,50 liraya çıktı.

Toplu ulaşım araçlarına yüzde 36 zam

İBB'nin sunduğu raporda, son bir yılda akaryakıt fiyatının yüzde 75, elektrik yüzde 115, dolar yüzde 53.5, asgari ücret yüzde 50 arttığı belirtilerek, tüm toplu ulaşım araçları ve taksiler için yüzde 36, servis ücretleri için yüzde 27 artış teklif edildi. UKOME üyeleri tarafından değerlendirilen teklif, aynen oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

2022 İETT ücret tarifesi

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifene göre; 4.03 lira olan tam bilet tarifesi 5.48 liraya, öğrenci tarifesi ise 1.96 lirada 2.66 liraya, öğretmen ve 60 yaş ücreti 2.88 liradan 3.91 liraya, tam aylık kart 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci kartı 57.50 liradan 78 liraya, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 196 liradan 266 liraya yükseltildi. Metrobüste (tam uzun mesafe) 5.98 liradan 8.13 liraya, öğrenci 1.96 liradan 2.66 liraya, öğretmen ve 60 yaş 3.28 liradan 4.46 liraya çıktı. .