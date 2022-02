Gülüş tasarımıyla ünlülerin uğrak noktası Dr umut şimşek kimdir

Umut Şimşek, gülüş tasarımıyla ilgili yaptığı tedavi ve uygulamalar ile diş hekimliğinde devrim yaratıyor.

Ağız ve diş sağlığı gündeme geldiği zaman diş ağrısı, diş kayıpları, diş çürümesi gibi rahatsızlıklar ilk akla gelen konulardandır. Ancak tüm bunların yanında kişinin gülümsemesini, kendisini ifade etmesini, toplum içindeki duruş ve özgüvenini etkileyen estetik kaygılar da çok önemli bir gerçektir. Gelişen teknoloji ve artan alternatif yöntemlerle bugüne kadar birçok hastaya gülüş tasarımı tedavisiyle yeni bir çehre ve yeni bir hayat sunan Umut Şimşek, diş hekimliğinde harikalar yaratmaya devam ediyor.

Dr Umut Şimşek Kimdir

2016 yılından bu yana Özel Dr. Umut Şimşek Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde yaptığı tedavilerle yerli ve yabancı pek çok hastayı diş sağlığına kavuşturan Umut Şimşek, 1982 yılında Edirne'nin Keşan ilçesinde doğmuştur. Babasının görevi nedeniyle İstanbul'a taşındıktan sonrasında çocukluğu İstanbul'un Bakırköy ilçesinde geçmiştir. İlk ve ortaokulu Bakırköy Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu'nda okumuştur. Lise 1. ve 2. sınıfı Bakırköy Sabri Çalışkan Lisesi'nde tamamlamıştır. Lise eğitiminde okul birincisi olduğu için burslu olarak Özel Uğur Dershanesi'ne davet edilmiştir. Uğur Dershanesi'ndeki başarısından dolayı lise son sınıf eğitimi için Özel Bahçeşehir Koleji'ne burslu olarak davet edilmiş ve lise eğitim ve öğretim hayatını aynı kolejde tamamlamıştır. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni bitirmiştir. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde Periodontoloji (Diş Eti Hastalıkları ve Cerrahisi) Anabilim dalında doktora eğitimine başlamıştır. Doktora eğitimini “Periodontal olarak Sağlıklı ve Periodontitis Geçmişi Olan Bireylerde Yüzeyi Flor ile Modifiye Edilmiş Dental İmplantın Klinik, Radyografik ve Biyokimyasal Açıdan Değerlendirilmesi” (Clinical, Radiographic and Biochemical Evaluation of Fluoride Modified Titanium Endosseous Dental Implants in Periodontally Compromised and Healthy Patients) konulu tezi ile 2011 yılında tamamlamıştır.

Doktora eğitimini tamamladıktan sonra kendisine Sağlık Bakanlığı tarafından ‘‘Periodontoloji Uzmanı'' ünvanı da verilen Dr. Umut Şimşek İstanbul'da pek çok özel ağız ve diş sağlığı polikliniğinde konsültan hekim olarak görev yapmıştır. 2016 yılından bu yana kendi kliniğinde hizmet veren Dr. Umut Şimşek, gülüş tasarımı tedavisinde pek çok hastanın hayatına mucizevi bir dokunuş yapmıştır.

Ünlülerin de değişmeyen adresi olan Dr. Umut Şimşek, hem ağız ve diş sağlığı alanında hem de sağlık turizminde ülkemizi başarıyla temsil eden diş hekimlerindendir. Sosyal hayatında, dişleri nedeniyle adaptasyon ve özgüven problemi yaşayan pek çok birey Dr. Umut Şimşek ile yolları kesiştikten sonra hayalindeki gülüşe sahip olmanın mutluluğunu yaşamaktadır.

Şekil ya da biçim bozukluğuna sahip bireylerin estetik kaygılarını gidermek amacıyla kendisine başvurduğunu söyleyen Şimşek, gülüş tasarımı için uzman ellerin önemli olduğunun üzerinde duruyor.

Güzel bir gülümsemeyle kişiye psikolojik olarak da güç ve motivasyon sağladıklarını belirten Şimşek, teknoloji ve bilimsel yöntemleri her alanda en verimli şekilde kullanarak hastaları için en ideal tedavi yolunu belirliyor ve kişiye özel gülüş tasarımlarıyla pek çok hastasının hayatını değiştiriyor.

Estetik diş hekimliğine günümüzde yön veren gülüş tasarımının pek çok işlemi içinde barındırdığını ve multidisipliner bir yaklaşımla çalışılması gerektiğini vurgulayan Doktor Şimşek her hasta için uygulanan işlemlerin kişiye bağlı olarak değiştiğini belirtiyor.

Umut Şimşek gülüş tasarımında birçok kişi için birinci tercih olmasının sebebini, özveri ile çalışmaya borçlu olduğunu söylüyor. Hastaları ile etkili, samimi ve yeterli bilinci oluşturacak şekilde kusursuz bir iletişim kuran başarılı diş hekimi, her hastasının en içten gülümsemesiyle klinikten ayrılmasını kendisi için en büyük kazanç olarak nitelendiriyor.

Doktor Şimşek, gülüş tasarımının kişinin ifadesini, sosyal hayattaki etkinliğini ve motivasyonunu artırırken estetik kaygılarını yok etmede çok önemli bir yeri olduğunun altını çiziyor. Bugüne kadar aldığı eğitimler ve gerçekleştirdiği operasyonlarla her gün daha da iyi olmak vizyonuyla hareket eden diş hekimi Umut Şimşek kliniğinde pek çok kişinin hayatına dokunmaya devam ediyor.