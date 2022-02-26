Berkan Karahan: Sevenlerine müjdeli haberler vermekten vaz geçmiyor

Oyuncu adayı ve sosyal medya'da gözlerini üzerine toplamayı başarabilen Berkan Karahan Afrika'da su kuyusu yaptırdığını duyurdu. Sosyal medya hesaplarından sevenlerine Afrikaya su kuyusu yaptıracağını duyurdu. Oyuncu adayı Berkan Karahan sevenlerini heycanlandırdı dikkatleri üzerine çekti.

Büyük başarılar elde etmeyi başaran Oyuncu adayı Berkan Karahan bu seferde mükkemmel bir işe el attığını duyurdu.

Berkan Karahan hayatımda güzel işler yapmaktan hep gurur duydum asla vaz geçmedim sabır ve azimle oyunculuğumu ve sosyal medya kariyerimde sevenlerimle iç içe olmak beni ayrı bir hırsa tutuklu bıraktı. Şuan ise Afrikaya su kuyusu yaptırma planları içersindeyim inşallah her işimde başarılı olduğum gibi bu işimde ve düşüncemde başarılı olurum ve olacağımdan eminim diyerek dikkatleri üzerine topladı

Peki Berkan Karahan Kimdir?

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni olarak dikkatleri üzerine çeken Berkan Karahan 1999 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. Aslen Adıyamanlı olan yakışıklı isim, oyunculuk alanında eğitim almakta ve kendisini geliştirmektedir.

Günümüz itibariyle bir çok ajans ve kurumdan oyunculuk teklifleri almakta gelen teklifleri değerlendirmektedir. Başarılı insanlara karşı bir hayranlığı olduğunu dile getiren Karahan, küçük yaştan itibaren tiyatro eğitimi de almış, tiyatro kökenli bir oyuncudur.

İlk televizyon deneyimi yakın zamanda Show Tv ekranlarında yayınlanmıştır.

Resmi instagram hesabını @berkankaraahan olarak kullanmaktadır. Paylaştığı resimler ile de bir hayli ilgi odağı olan başarılı oyuncunun gelecek dönemlerde bir çok başarılı projede rol alması beklenmektedir. .