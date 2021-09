Guinness rekoru öncesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda özel hazırlık

Türkiye’nin dört şeritli en uzun tünelleri olan Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca Mevki T1 ve T2 tünelleri, Guinness Dünya Rekoru’na ev sahipliği yaptı.

40 kişilik özel bir ekibin özenle çalıştığını söyleyen Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, “Tüneller iki gün drone ve kamera yerleşimi ile uçuşa hazırlandı” dedi.

Dünyanın en önemli gösteri pilotlarından biri olarak kabul edilen Red Bull sporcusu İtalyan Dario Costa ‘Tunnel Pass' projesinde, Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 tünelinden 43,44 saniyede geçerek dünyada havacılık tarihinde yeni bir sayfa açtı.

Dario Costa, dikkat çekici performansıyla birçok ilke imza atarken ‘Uçak ile En Uzun Tünel Uçuşu' dünya rekorunu kırdı ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Rekorun perde arkasında ise yoğun bir hazırlık süreci, geniş bir ekip çalışması ve büyük heyecan vardı.

BÜYÜK HAZIRLIK YAPILDI

4 Eylül Cumartesi gün doğumunda Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 tünellerinden geçerek uçan Dario Costa'nın uçuşu öncesinde büyük hazırlık yapıldı. Uçuşun mentörlüğünü, Tunnel Pass projesindeki bir havacılık efsanesi olan Macar gösteri ve yarış pilotu Red Bull sporcusu Peter Besenyei üstlendi. Yapılan araştırmalar neticesinde bu konuda 20 yılı aşkın uçuş deneyimi ve sayısız havacılık başarısı olan, 5 bin saatten fazla uçuşu gerçekleştiren, İtalyan Akrobasi Şampiyonası'nın en üst kategorisini kazanan ve Red Bull Air Race Challenger Class'a katılarak galibiyet alan Dario Costa seçildi.

40 KİŞİLİK ÖZEL EKİP ÇALIŞTI

Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, dünyada büyük yankı uyandıran rekorun perde arkasını anlattı:

“Projeyi, Red Bull ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ortaklaşa yapmaya karar verirken, rekor denemesi öncesinde yer tespiti ve hangi tünellerin kullanılacağına dair saha gezileri yapıldı. Daha sonra zemin, tünelin teknik özellikleri ve proje planları üzerinden yarış kurgulandı. 40 kişilik özel bir ekip bu konuda her türlü ayrıntıyı göz ardı etmeden çözüm yolları belirlendi ve 4 Eylül 2021 tarih olarak belirlendi. Tünel, Kuzey Marmara Otoyolu Bakım İşletme tarafından trafiğe kapatıldı. Ve iki gün drone ve kamera yerleşimi ile uçuşa hazırlandı.

DÜNYADA SES GETİRDİ

Çekimler için bir yılı aşkın bir süredir çalışmalar yapıldığı kaydedildi. Uçuş öncesi 48 saat aralıksız kontrolle hava durumu ve rüzgâr takip edildi. Tüm bu çalışmaların ardından rekor denemesi 4 Eylül sabahı 06.36'da gerçekleştirildi. Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) bakım İşletme ekibinde 45 kişinin görev aldığı rekor denemesi haberi dünyaca ünlü birçok ajans tarafından kullanıldı. Özelikle yeni bir ‘Uçak ile En Uzun Tünel Uçuşu' Guinness Dünya Rekoru' kırılması tüm dünyada büyük ses getirdi.

KONFORLU VE GÜVENLİ

Türkiye'nin bu uzunluktaki dört şeritli ilk ve tek tünelleri olarak, Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 tünelleri güvenli ve konforlu yapısıyla da tercih edildi. Uçuşun gerçekleştiği T1 tünelinin uzunluğu sağ taraf 1704 metre, sol taraf 1722 metre, T2 tünelinin uzunluğu ise 562 metre sol taraf 545 metre. Dünyanın en geniş kesitli tünelleri şerit genişliği 3,75 metre ve tünel içerisinde dört şerit mevcut. Platform genişliği 16 metre, gabari ise 5 metre. Tünellerin yapımı üç yıl sürdü. 09 Mart 2020 tarihinde trafiğe açıldı.”



RİSKLERİ EN AZA İNDİRMEK İÇİN ÇALIŞILDI

Tünellerde gerçekleştirilen bu yarış, riskleri de içinde barındırdığı için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Uluğtekin, “Bunları minimuma indirmek için bir seneye yakın bir çalışma yapıldı. Bütün hesaplar en ince ayrıntılarına kadar düşünüldü. Uçuş esnasında güvenlik maksimum seviyeye çıkarıldı. Ayrıca iki adet ambulans, tünel için yangın söndürme için motorize ekipmanlar ve saha güvenliği bakım işletme müdürlüğünce kontrol altına alındı” dedi.

RÜYA GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Dario Costa, gerçekleştirdiği muhteşem performansının ardından “Tünel geçişinin en zorlu kısmı, tünelin sadece bir çıkışı olmasıydı. Daha önce ben de dahil kimse bir tünelin içinde uçmayı denememişti. O sebeple kafamda her şeyin beklenildiği gidip gitmeyeceği konusunda büyük bir soru işareti vardı. Dolayısıyla bu geçişi yapabilmek hem büyük bir rahatlama hem de büyük ama çok büyük bir mutluluk. Benim için bir rüyanın daha gerçeğe dönüşmesiydi. Motoru ilk çalıştırdığım andan itibaren bu işi hakkıyla yapmam gerektiğini biliyordum. Kafamda tasarladığım tüm adımları takip ettim. Tünele ilk girdiğim anda yan rüzgâr nedeniyle uçak sağa kaydı. İşte o anda her şey benim için yavaşladı. Uçağı yeniden eski konumuna getirmeye odaklandım. Sonra her şey aklımda hızlanmaya başladı. Şöyle bir geriye baktığımda bu proje inanılmaz bir yolculuktu. Çok duygusaldı. Bu sadece Dario Costa'nın yaptığı bir uçuş değildi. Bu, 40 kişinin hayata geçirdiği bir projeydi. Bu tür performanslarda ancak çok çalışarak başarıya ulaşabilirsiniz. Çok çalışmamızın karşılığını da aldık. Benim için bu, gerçekten büyük hayaller kurabileceğinizin ve çaba harcarsanız başarabileceğinizin kanıtıdır” dedi.

