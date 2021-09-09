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TIMETURK / EKONOMİ / Fındık alım ödemeleri başladı

Fındık alım ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisinin fındık alım kampanyası kapsamında ürünlerini teslim eden üreticilere bugün 75 milyon liralık ödeme yapılacağını duyurdu.

2 Saat Önce
2021-09-09 19:31:10
Fındık alım ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, fındık üreticilerine yönelik ödemeye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, "Fındık üreticilerimize ilk ödemeyi yapıyoruz. TMO'muzun fındık alım kampanyasının ilk 8 gününde fındık teslim eden 2 bin 507 üreticimizin hesaplarına fındık alım bedeli olarak toplam 75 milyon lirayı bugün yatırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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