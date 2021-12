George Clooney: MeToo sayesinde insanlar artık pislik gibi davranamıyor

ABD’li aktör George Clooney, tüm dünyayı etkisi altına alan kadınların cinsel istismarcılarını ifşa etmesiyle başlayan MeToo hareketinin etkisi hakkında konuştu. 60 yaşındaki oyuncu artık insanların iş yerinde pislik gibi davranamadığını söyledi.

Hollywood yıldızı George Clooney, 2017'de film yapımcısı Harvey Weinstein'a yönelik 80'den fazla kadının cinsel istismar suçlamasında bulunmasının ardından başlayan MeToo (Ben de) hareketinin insanların iş yerinde pislik gibi davranmasını engellediğine inandığını açıkladı.

Sunday Times Culture dergisine konuşan oyunvu, “Weinstein'ın yaptığı korkunç şeylerin üstüne, iş yerinde bir pislik olmak artık kabul edilebilir değil. Patron olman insanlarla cinsel ilişki yaşayabileceğin anlamına gelmez. Artık bir pislik olmaktan kurtulamazsın, ispiyonlanırsın” dedi.

Clooney, 2017'de Weinstein skandalının ardından kadınların patronlarının ya da ünlü isimlerin cinsel istismarını ifşa etmesiyle başlayan MeToo hareketinin etkisiyle kadınları iş yerinde vahşi erkeklerden korumak için daha fazla önlem alındığını düşündüğünü söyledi.

Clooney, “Artık bir yapımcının otel odasında genç bir kızla tek başına oyuncu seçimi yaptığını hayal edemiyorum. Değişim doğru yönde ilerliyor” diye konuştu.

Ancak film endüstrisinde hala değişikliklere ihtiyaç olduğunu da belirten ünlü aktör, “Başka bir şeyin ne kadar yanlış gittiğini gördüğümüzde durumu anlayacağız. Eminim daha fazlası vardır ve birileri bize söyler, o zaman buna dikkat etmemiz gerekir” diye konuştu.

ME TOO HAREKETİ NEDİR?

Me Too hareketi, çok çeşitli yerel ve uluslararası isimlerle ortaya çıkan cinsel taciz ve cinsel saldırıya karşı bir harekettir. Hareket, özellikle iş yerinde cinsel saldırı ve tacizin yaygın olduğunu gösterme çabasıyla, Ekim 2017'de sosyal medyada yayılmaya başladı. Yapımcı Harvey Weinstein'a karşı cinsel taciz iddialarıyla devam etti. Amerikalı sosyal aktivist Tarana Burke, 2006 yılının başlarında "Me Too" etiketini kullanmaya başladı ve ifade daha sonra 2017 yılında Twitter'da Amerikalı aktris Alyssa Milano tarafından popülerleştirildi.



Milano, cinsel taciz mağdurlarını tweetlemeye teşvik etti ve ‘Ben de' (#MeToo) başlığıyla, başlarına gelen cinsel saldırı ve istismar deneyimlerini paylaşmalarını istedi. Ardından harekete destek Amerikalı ünlüler Gwyneth Paltrow, Ashley Judd, Jennifer Lawrence, Nicole Kidman ve Uma Thurman'dan geldi.

Kaynak: ntv.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.