İşletmelere 20 milyar liralık destekte detaylar belli oldu

Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği KGF aracılığıyla kullandırılacak destek programlarının detaylarını açıkladı.

Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı iki destek paketinin toplamda 20 milyar lirayı aşan bir kredi sağlayacağını belirterek, "Bunların ülkemizin ekonomisine, katma değerli, sürdürülebilir üretime dayalı büyüme modeline katkı verecek 2 önemli kredi paketi olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Özegen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam katıldığı canlı yayında müjdesini verdiği KGF aracılığıyla kullandırılacak destek programlarının detaylarını açıkladı.

İlave İstihdam Destek Paketi'nin istihdama katkı vermesi açısından önemine işaret eden Özegen, "Özellikle 50'nin altında istihdamı olan KOBİ'lerimizin yeni yaratacağı her istihdam için KGF kefaletiyle 100 bin lira krediye erişim imkanı veriyoruz." diye konuştu.

Özegen, özellikle kış sezonunda hizmet sektöründeki daralmalar dikkate alındığında, kredi paketinin hem istihdama katkı sağlayacağına hem de işletmelere ucuz krediye erişim imkanı vereceğine dikkati çekti. Kredilerin 5 kamu bankası tarafından yürütüldüğünün bilgisini veren Özegen, şunları kaydetti:

"50'nin altında istihdam yaratan tüm işletmeler bu paketten yararlanabilecek. 6 ayı ödemesiz, toplam 24 ay vadeli. 12 ay sonunda da bankaya kaç yeni istihdam yaratacağıyla ilgili taahhütte bulunuyor. Banka dosyayı tekamül ediyor, bize gönderiyor. Biz İŞKUR ile iş birliği yapıyoruz. 12 ayın sonunda da hem işçi hem işveren payları SSK primleri ve vergiler kredi kullanıcıya iade ediliyor. Böylece bizim hesaplamalarımıza göre yaklaşık sıfır faizli krediye erişimi imkanı küçük işletmelerimiz için sağlanmış oluyor."

125 bin yeni istihdam hedefleniyor

Özegen, bu kapsamda ilk etapta 50 bin kişilik ilave istihdam öngörüldüğünü vurgulayarak, proje tamamlandığından da ilave istihdamın 125 bine ulaşmasını hedeflediklerini dile getirdi.

İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi'nin de 3, 4, 5 ve 6'ncı teşvik bölgelerinde yatırım yapmak isteyen, ihracatı destekleyecek, kapasitesini artırmak için yeni yatırım ihtiyacı hisseden işletmelere yönelik olduğunu söyleyen Özegen, bu yatırımlar için 7 puana kadar faiz indiriminin de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanabileceğini belirtti.

Özegen, KOBİ'lerin 38 milyon liraya kadar kullanacakları yatırım kredilerinde yüzde 90'a kadar, büyük ölçekli işletmelerin de 294 milyon liraya kadar kullanacağı yatırım kredilerinde yüzde 85'e kadar kefalet verdiklerine işaret etti.

13 banka program kapsamında

Bu programa 13 bankanın katıldığını ifade eden Özegen, "Burada da 24 aya kadar ödemesiz dönem dahil olmak üzere 120 aya kadar vadeli yatırım kredisi ve işletme kredisi imkanı sağlanıyor. Türkiye'nin de ihracatta önemli atılımlar yaptığı bu süreç için kapasite kullanımları, yeni imalat yapacak işletmelerimiz için çok önemli avantaj sağlıyor. Bu kapsamdaki işletmelerimizin bankalara müracaat ederek bundan faydalanmalarını istiyoruz." dedi.

Özegen, söz konusu destek programından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında 3, 4, 5 ve 6'ncı teşvik bölgeleri dışındaki illerin de faydalanabileceğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı iki paketin toplamda 20 milyar lirayı aşan bir kredi sağlayacağını vurgulayan Özegen, "Bunların ülkemizin ekonomisine, katma değeri, sürdürülebilir üretime dayalı büyüme modeline de katkı verecek 2 önemli kredi paketi olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Özegen, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile tüm paydaş bankalara teşekkür ederken, işletmelere yeni imkanlar sağlayacak bu paketlere başvurmaları çağrısını yaptı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.