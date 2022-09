Forex Piyasasının Avantajları Nelerdir?

Forex piyasası, diğer faktörlerin yanı sıra erişilebilirlik ve uluslararası alandaki yeriyle dünyanın en büyük finans piyasasıdır.

Diğerlerine kıyasla Forex piyasasında fiziki bir takas mevcut değildir. Bu da forex'te kâr etmenizin büyük avantajlarından biridir. Bunun yanı sıra birçok avantajı mevcuttur.

Forex Ticareti Nedir?

Forex bir diğer deyişle döviz demektir. Döviz ticareti haftanın 5 gününde ve 24 saat işleme açıktır. Forex piyasası, dünyanın en büyük finansal piyasasıdır. Kullanıcıların her yerden her konum ve her saatte işlem yapabilme imkânı sayesinde erişilebilir ve geniş bir alana sahiptir.

Forex, en basit şekliyle kâr için para birimlerinin alım ve satımının yapılmasıdır. Forex tüccarı, değeri artan ya da azalan bir döviz çifti üzerinde spekülasyon yapmaktadır. Bu kararla çifti alıp satmayacağını belirmektedir. Birçok olumsuz görüşün yanında unutulmaması gereken diğer bir husus Forex ticaretinin kâr ya da zararla sonuçlanabilmesidir.

Forex Pazarının Büyüklüğü Avantajlıdır

Forex piyasasında işlemler dünyanın her yerinden katılan tüccarlar ile gerçekleşmektedir. Bu piyasada hergün 4 trilyon ve daha fazla paranın değiş tokuşunun yapılması, alanı genişletmektedir. Kazançlı bir ticaret olmasına etki eden diğer faktörler, büyük oranda Forex pazarının büyüklüğünden kaynaklanmaktadır.

Yeni Başlangıç Yapanlar İçin Oldukça Avantajlıdır

Özellikle forex piyasasına yeni giren ve küçük yatırımlar yapmak isteyenler için forex kolaylık sağlamaktadır. Birçok avantajlarından biri de forex firmaları ve brokerlerin demo hesap sunumları yapmasıdır. Bunları kullanarak bu alanda yeni olan tüccarlar, herhangi bir anlaşma sağlamadan önce düşünce ve becerilerini pazar simülasyonlarında testler yaparak gerçekleştirebilirler.

Kaldıraçlar Forex Piyasasında Avantajlı Konumdadır

Kaldıraçlar, Forex'te tüccarlara güzel kâr imkânları ve riski minimumda tutma imkanı vermektedir. Forex komisyoncuları, perakende tüccarların küçük sermaye karşılığında borç almalarına izin verir ve yüksek pozisyon açma fırsatı tanır. Kaldıraçlardan toplanan para miktarı genellikle bir oran şeklinde gösterilmektedir. Örnek verecek olursak;

1:30 değerindeki kaldıracın piyasaya yatırılan tutarın 30 katı anlamına gelmesidir. Forex şirketleri de bu tarz imkânlar sunmaktadır.

Forex'te Likitede Son Derece Avantajlıdır

Forex piyasası büyük olduğu için son derece likittir. Bu avantaj sağlamaktadır. Normal piyasa koşullarında istediğiniz zaman alım satım yapabilirsiniz. Forex ticaretinde platformunuzu istenilen kâr düzeyine yani limit emrine ulaşıldığında pozisyonunuz otomatik kapatılabilmektedir. İşlem aleyhinize işliyor ise zararı durdur emri ile kapatacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Yönlü Ticarette Kısıtlama Olmaması Avantaj Sağlamaktadır

Forex piyasasında yönlü ticarette bir kısıtlama bulunmamaktadır. Tüccarlar Forex'te her zaman piyasa durumuna göre alım satım yaptığı için, değerindeki değişim uzun süreli olabilmektedir. Aynı zamanda açığa da satabilirsiniz.

Artan Erişilebilirlik Forex Piyasasına Avantaj Sağlamaktadır

Forex firmaları kapsamında piyasasında erişilebilirlik sürekli artış göstermektedir. Bununla birlikte daha fazla kitleye forex ticaretine girme fırsatı sağlamaktadır. Forex yatırımcılarının çoğu büyük kurumlar olsa da, bu piyasalara çevrimiçi erişim, tüccarlar için de döviz ticareti avantajlı hale getirmektedir. Ticaret uygulama ve çevrimiçi aracı kurumların artan kullanımı, Forex ticaretini uzun ya da kısa vadeli kazançlar isteyenler için daha da erişilebilir hale getirmektedir.

Küresel Ticaret Piyasaları Avantaj Sağlar

Forex'te ticaret yapmanın en büyük avantajlarından biri de piyasa işlemlerinin küresel ölçeğidir. Döviz piyasaları dünya çapında mevcuttur. Tüccarlara kârlı para birimi bulma konusunda birçok fırsat sunmaktadır. Forex küresel ölçeği, genellikle Pazar gününden Cuma gününe 24 saat imkân vermektedir. Bundan dolayı tüccarların al sat yaptığı ülke neresi olursa olsun, forex piyasasında her zaman açık piyasalar mevcuttur. Bu da forex piyasasının avantajları arasındadır. .