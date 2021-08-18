“Foçanın En iyi perfomans mekanı Mambo Beach 21 Ağustos İrem Derici Konseri Ünlü Organizatör Cihan Tükel , ve Mekanın işletmecisi Muhammet Çakar güçleri birleştirdi”

Yeni Foçanın en iyi mekanı Mambo Beach bu senede yıldızlar geçidine tanıklık ediyor. Ünlü Şarkıcı Derya Uluğ ile Konser serüvenine başlayan Foça Mambo Beach 21 Ağustos Cumartesi günü İrem Derici konserine inanılmaz yoğun bir talep olduğunu söyledi. İrem dericinin yeni şarkıları ile uzun bir aradan sonra ilk defa foçada çıkıyor.