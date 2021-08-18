“Foçanın En iyi perfomans mekanı Mambo Beach 21 Ağustos İrem Derici Konseri Ünlü Organizatör Cihan Tükel , ve Mekanın işletmecisi Muhammet Çakar güçleri birleştirdi”
Yeni Foçanın en iyi mekanı Mambo Beach bu senede yıldızlar geçidine tanıklık ediyor. Ünlü Şarkıcı Derya Uluğ ile Konser serüvenine başlayan Foça Mambo Beach 21 Ağustos Cumartesi günü İrem Derici konserine inanılmaz yoğun bir talep olduğunu söyledi. İrem dericinin yeni şarkıları ile uzun bir aradan sonra ilk defa foçada çıkıyor.
2021-08-18 16:16:22
Ünlü organizatör Cihan Tükel 17 aylık pandemi sonrası insanlar eğlenmeyi çok özlediler,ünlü menajer derya uluğ'nun menajeri tayfun gürken ile birlikte Mekanın işletmeci Muhammed çakar güç birliği yaparak insanlar çok sıkıldı yeni foçada inanılmaz bir eğlence yaşatan mambo beach konserlerede inanılmaz talepler oldu. İzmirden ,aliağadan ve foça'dan gelen sanatçı hayranları muhammet çakara foçaya böyle güzel bir mekan kazandırdıkları için teşekkür etti.
Seneye süpriz olarak sahneyi denizin üzerine kuracaklarını belirtti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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