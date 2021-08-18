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TIMETURK / GÜNDEM / 547 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi

547 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün 18 ilçede yapılan kontrollerde 167'si Afgan 547 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini bildirdi.

2 Saat Önce
2021-08-18 16:11:42
547 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"17 Ağustos'ta 18 ilçemizde yapılan kontrollerde 167'si Afgan, 380'i diğer uyruklulardan olmak üzere 547 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar sınır dışı işlemlerinin yapılması için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Düzensiz göçmenlere yönelik kontroller devam edecek."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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