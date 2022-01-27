Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Fatma Girik için Şişli Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi. Sanatçının naaşı, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Bodrum'a gönderildi.

Belediyenin fuaye alanında gerçekleşen törene, sanatçıyı sevenlerin yanı sıra kültür sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Törende konuşan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Fatma Girik'in kendisi için çok özel bir isim olduğunu belirterek, "Şişli Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde, ben de Sosyal Demokrat Halkçı Partinin Şişli İlçe Başkanlığı görevini yürütüyordum. Kendisiyle çalışmaktan her zaman büyük bir onur duydum. Onunla çok kıymetli vakitler geçirdim. Özellikle 1994 seçimlerinde bir buçuk ay sabah 7.00'den gece 1.00'e kadar bütün Şişli'yi adım adım dolaştık." dedi.

"Onurlu, dimdik ve devrimci bir duruşu vardı"

Keskin, Fatma Girik'in rol aldığı filmlerle milyonların gönlünde taht kurduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Bunu hayat görüşü ve kitleler önünde çizdiği toplumcu profili de besledi. Toplumsal mücadelelerde ve haksızlıklar karşısındaki tepkilerde de Fatma Girik ismi hep ön plana çıktı. Madenci yürüyüşlerinde yer aldı. Sendikalaşma süreçlerinde ezilmişlerin yanında kendini ve gücünü gösterdi. Metin Göktepe cinayetinin aydınlatılması sürecinde attığı kritik ve güçlü adımlar hala aklımızdadır. Onurlu, dimdik ve devrimci bir duruşu vardı. Bu duruşunu alelade bir vatandaş, dev bir sanatçı ve bir siyasetçi olarak yaşamının son anına kadar korudu."

Girik'in aynı zamanda toplumcu belediyecilik anlayışının gelişimi açısından çok önemli bir isim olduğunu altını çizen Keskin, "Kamu emekçilerinin sendikalaşma yasağına karşı, belediye emekçilerinin örgütlenme özgürlüğünü tanıyan tutumu, Türkiye için bir kırılma noktasıdır. Belediye başkanı olarak savunduğu görüşleri ve Şişli ilçesi özelindeki tutum ve uygulamaları, özellikle içinde bulunduğumuz bu günlerde çok kıymetli örnekler olarak karşınızda durmaktadır." ifadelerini kullandı.

Muammer Keskin, Şişli'de bir kız yurdu ile bir kreşin Fatma Girik adıyla hizmet verdiğini aktararak, ismini sonsuza kadar Şişli'de yaşatacaklarını söyledi.

"Türkiye büyük bir değerini kaybetti"

Sanatçının kardeşi Günay Girik de çok üzgün olduklarını söyleyerek, "Diyecek bir şey bulamıyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim hepinize." diye konuştu.

Girik'in manevi kızı ve yeğeni Fatma Ahu Turanlı ise "Buraya geldiğiniz, ona iyi dileklerinizi, dualarınızı ilettiğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum, onun adına. Fatma annem Şişli'ye çok emek verdi. Benim çocukluğumda, Şişli Belediye Başkanıyken onu evde görmek çok zordu açıkçası. Hafta sonları bile evde yoktu. Sabahın yedisinde kalkıp işçilerle yolları yıkamaya giderdi, çizmelerini ayağına takıp. Hepimizin başı sağ olsun. Türkiye büyük bir değerini kaybetti." ifadelerini kullandı.

Törende ayrıca, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Çetin Keçeli, Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt da sanatçı ile ilgili konuşma yaptı.

Törende, sanatçıyla ilgili hazırlanan bir video gösterildi.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda da bir tören düzenlendi.

Fatma Girik için, Şişli Belediyesi'nin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda da tören düzenlendi.

Kültür, sanat ve siyaset dünyasından birçok ismin katıldığı törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatma Girik'in Türk sinemasının çok önemli bir ismi olduğunu söyleyerek, "Sanatçılığının yanı sıra sosyal yönü çok güçlü bir insandan bahsediyoruz. Daima halkın ve emekçinin yanında, toplumsal sorunları takip ederdi. Aynı zamanda dürüst, halkçı, Atatürkçü bir sanatçı Fatma Girik. Sağlam karakteriyle örnek gösterilen bir şahsiyetten bahsediyoruz. İnsanların ruhunda böyle bir duruşu simgeliyordu. Kendisini ve aynı tarihte ölen o çok kıymetli insanları da rahmetle, minnetle yad ediyorum." dedi.

İBB olarak Fatma Girik'le ilgili bir kitap hazırlığı içerisinde olduklarını aktaran İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bu çalışmalar sürerken çalışma arkadaşlarım, kendisiyle kitap için röportaj gerçekleştirecekti. Ben de kendisiyle buluşmak istediğimi söylemiştim arkadaşlarıma. Hatta arkadaşlarım o isteği iletince, duyduğu sevinci ve güzel gözlerindeki ışığı bana aktardıklarında ben de çok büyük onur ve mutluluk duymuştum. Ne yazık ki bu buluşma gerçekleşemedi,. Böyle buluştuk. Kitap çalışmaları şu anda devam ediyor. Yayınlandığında hep birlikte Fatma Girik'i anmaya devam edeceğiz."

"Cesur yürekli bir efsaneydi"

Oyuncu Hülya Koçyiğit, "İçimiz yanıyor. Hani 'Gözler insanın kalbinin aynasıdır' derler ya, o masmavi gözlerle sanki içinden bir ışık yanarmış gibi pırıl pırıl sevgiyle, iyilikle bakan o güzel gözleri, girdiği ortama hemen bir enerji, canlılık getirir, neşelendirirdi. Türk sineması deyince hepimizin aklına ilk o gelirdi. Çünkü o mesleğine tutkuyla, aşkla bağlı bir sanatçıydı. Cesur yürekli bir efsaneydi." diye konuştu.

Girik'i çok özleyeceğini vurgulayan Koçyiğit, şöyle devam etti:

"Sinemaya olan tutkusunu, o güzelim filmleri yaparken duyduğu heyecanı, korkularını, beklentilerini hepimiz biliyoruz. O filmleriyle kendi tarzını yaratmış bir sanatçı. Her ne kadar farklı siyasi kulvarlarda görünüyor olsak da biz Atatürk'e, onun ilke ve inkılaplarına, bütün kalbimizle bağlı cumhuriyet kadınlarıydık. Anaç ve çocuk yürekli, dost canlısı bir insandı. Her ölüm erken. Önemli olan, ardımızdan 'İyi insandı.' dedirtebilmek. Fatma onu başardı. Fatma, iyi bir insan olarak aramızdan ayrıldı ve bugün biz onu ebediyete yolcu ediyoruz. Daha doğrusu en büyük aşkına, ömrünü paylaştığı Memduh'unun yanına yolcu ediyoruz. Türkiye, onu filmleriyle sonsuza kadar yaşatacaktır. Nur içinde yat canım arkadaşım, Allah rahmet eylesin. Allah sevenlerine de sabır versin."

"Çok dürüst karakterli, son derece mükemmel bir insandı"

Oyuncu Ediz Hun, Girik'le 1964'te tanıştıklarını belirterek, "58 yıl geçti. Olağanüstü bir kadındı. Dürüsttü, mertti. Menfaat peşinde hiç koşmadı. Tolstoy'un çok önemli bir özdeyişi var, 'İnsanın gerçek gücü, sıçrayışlarda değil, sarsılmaz duruştadır.' Böyle bir kadın, böyle bir sanatçıydı. Çok dürüst karakterli, son derece mükemmel bir insandı. Dostluğumuz bugüne kadar devam etti. Türk sanat alemi için çok büyük bir kayıptır. Teşrif ettiğiniz, geldiğiniz için sizlere minnettarız." ifadelerini kullandı.

Usta sanatçının kardeşi Günay Girik de 56 yıllık yaşamında, annesinden daha çok ablasını gördüğünü belirterek, "Başımıza bela olan bu koronavirüs salgını, aramızdan onu kopardı, aldı. Bodrum'u çok seviyordu. Hep Bodrum aşkını dilinden düşürmüyordu. Şimdi Memduh Ağabey'e, en büyük aşkının yanına gidiyor. Söylenecek bir laf bulamıyorum. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

"Vicdanıyla, şefkatiyle yol göstericim oldu"

Fatma Girik'in yeğeni Fatma Ahu Turanlı da teyzesinin her zaman yanında olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Vicdanıyla, şefkatiyle yol göstericim oldu, gerektiğinde sırtımı dayadığım koskocaman bir dağ oldu. Tüm kötülüklerin karşısında her zaman beni sevip, sarıp sarmaladı. Sevincimle sevinip, üzüntümle üzüldü. Bana her zaman bir anne oldu, yeri geldi dostum, arkadaşım, yeri geldi sırdaşım oldu. Anne olmak da böyle bir şey değil mi zaten? O beni belki karnında büyütmedi ama kalbinde büyüttü. Seni her zaman çok seveceğim. İçtenlikle söyleyebilirim ki, o ülkesinin her bir ferdini, dağını, taşını, toprağını, kedisini, köpeğini, ağacını, kuşunu, çiçeğini, böceğini her şeyini çok severdi. Hiçbir canlıya zarar gelsin istemezdi. Her zaman haksızlık ve vicdansızlıkların karşısındaydı. Ne mutlu ki o büyük sevgisi de hiçbir zaman karşılıksız kalmadı."

Çocuk Esirgeme Kurumundan koruyucu aile olarak 12 yaşında yanına aldığı manevi kızı Ahu Aşkar ise anneliği usta sanatçıdan öğrendiğini dile getirerek, "İyi ki annem oldu. İyi ki onun kızıyım. Onunla gurur duyuyorum. Onu çok seviyorum. O hala benim annem, benim çınar ağacım." ifadelerine yer verdi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın da katıldığı törende, oyuncu Ümit Efekan ve Nur Sürer, yazar Zeynep Oral ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de konuşma yaptı.

Cenaze namazı kılındı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden unutulmaz Yeşilçam oyuncusu Fatma Girik için cenaze namazı kılındı.

Teşvikiye Camisi'nde öğle vaktini müteakip kılınan namaza Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in yanı sıra sanatçının ailesi, yakınları, sevenleri ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Cenaze namazı öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan oyuncu Halil Ergün, Girik ile yakın dostlukları olduğunu söyledi.

Usta sanatçıyı bağrına basan vatandaşlardan biri olduğunu da dile getiren Ergün, birçok filmde birlikte oynadıklarını belirterek, "Çok anımız var. Dilerim ki bütün insanlar onun gibi yeryüzüne, toplumumuza, memleketimize iz bırakarak gitsin. Her şeyiyle mükemmel izler bırakarak gitti. Onunla onur duyuyoruz." dedi.

Girik'i son yolculuğuna uğurlamaya gelenler arasında usta sanatçılar Nuri Alço, Müjdat Gezen, Kerem Alışık, Engin Çağlar, Nurseli İdiz, Erdal Özyağcılar ve Türkan Şoray da yer aldı.

Sanatçının cenazesi, 2015'te vefat eden eşi Memduh Ün'ün yanına defnedilmek üzere Bodrum'a götürüldü. .