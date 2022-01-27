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Haliloğlu, Uzay Ajansı Başkanlık Müşaviri oldu

TIMETURK / GÜNDEM / Haliloğlu, Uzay Ajansı Başkanlık Müşaviri oldu

Haliloğlu, Uzay Ajansı Başkanlık Müşaviri oldu

İlyas Haliloğlu, Uzay Ajansı’na Başkanlık Müşaviri olarak atandı.

2 Saat Önce
2022-01-27 20:58:49
Haliloğlu, Uzay Ajansı Başkanlık Müşaviri oldu

Atama yazısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından imzalandı.

İlyas Haliloğlu, atanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Haliloğlu, Uzay Ajansı'nın not kağıdına yazdığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli dost ve arkadaşlarım; Türkiye Uzay Ajansı Kurumuna, Başkan Müşaviri olarak atandım. Dua ve desteklerinizi her zaman beklerim. Saygılarımla"

163328506-1 .

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