Haliloğlu, Uzay Ajansı Başkanlık Müşaviri oldu
İlyas Haliloğlu, Uzay Ajansı’na Başkanlık Müşaviri olarak atandı.
2022-01-27 20:58:49
Atama yazısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından imzalandı.
İlyas Haliloğlu, atanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Haliloğlu, Uzay Ajansı'nın not kağıdına yazdığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Değerli dost ve arkadaşlarım; Türkiye Uzay Ajansı Kurumuna, Başkan Müşaviri olarak atandım. Dua ve desteklerinizi her zaman beklerim. Saygılarımla"
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