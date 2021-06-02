Et yiyen örümcek nedir? Et yiyen örümcek zehirli mi? Sarıkız örümceği öldürür mü?

Et yiyen örümcek nedir? Türkiye'de et yiyen örümcek olarak adlandırılan bir örümcek türü vatandaşlara korku yaşatıyor. Özellikle Güneydoğu bölgelerimizde görülen et yiyen örümcek son zamanlarda Ege bölgelerinde de görülmeye başlandı. Muğla'nın Yatağan ilçesinde görülen örümceğin zehirli olup olmadığı araştırılıyor. Peki et yiyen örümcek zehirli mi? Sarıkız örümceği öldürür mü? Bu tür örümceğin zehirli olmadığı ancak agresif yapıda olduğu öğrenildi.

Et yiyen örümcek nedir? Türkiye'de et yiyen örümcek olarak adlandırılan bir örümcek türü vatandaşlara korku yaşatıyor. Özellikle Güneydoğu bölgelerimizde görülen et yiyen örümcek son zamanlarda Ege bölgelerinde de görülmeye başlandı. Muğla'nın Yatağan ilçesinde görülen örümceğin zehirli olup olmadığı araştırılıyor. Peki et yiyen örümcek zehirli mi? Sarıkız örümceği öldürür mü? Bu tür örümceğin zehirli olmadığı ancak agresif yapıda olduğu öğrenildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesi Turgut Mahallesi'nde bir vatandaş evinin bahçesinde diğer örümceklere göre daha büyük bir örümcek olduğunu fark etti. Örümceğin halk arasında ''et yiyen örümcek'' olarak bilinen sarıkız örümceği olduğunu öğrenen ev sahibi, cep telefonu ile hayvanın fotoğrafını çekti.

Et yiyen örümcek nedir?

Böcek, sinek, ölmüş akrep, kertenkele, hatta fare ile bile beslenebilen örümcek mahallede heyecana neden oldu.

Et yiyen örümcek zehirli mi?

Isıya duyarlı hareket ettiği belirtilen sarıkız örümceği, ağzından salgıladığı enzimlerle insanları zehirlemiyor fakat ısırdığı yeri çürütüyor. Etçil olan örümcek yerden yaklaşık 1 metre yukarı zıplayabiliyor. Diğer örümcekler insandan kaçarken, bu türün direkt ısırmak için insanların üzerine gelebildiği belirtiliyor.

Sarıkız örümceği hakkında detaylar

Böğler ya da Böğüler (Solifugae), örümceğimsiler sınıfından eklembacaklı takımıdır ve dünya çapında 153 cinste toplanan yaklaşık 1000 den fazla türü vardır.

Görünüşleri örümcekleri andırır. Vücutları iki bölümden (tagmata) oluşur: karın (opisthosoma) ile baş ve göğsün kaynaşmışı olan prosoma. Prosoma ön ucunda ağız bölgesinde bir çift genelde iri keliser bulunur. Çok hızlı hareket ederler. Çoğu gececildir ve çöllerde yaşar. Avları yerdeki eklembacaklılar, muhtelif küçük memeliler ve ufak hayvanlardır. Türlerinin çoğu (% 25) Afrika'da Namibya'da bulunur. Fosil kayıtları oldukça azdır (yarım düzine).

Örümceğimsiler sınıfının en hızlısıdır (53 cm/sn). Hızlı koşma konusunda Eklembacaklılar filumu içinde yer alan Amerika hamamböceği (Periplaneta americana) türünden sonra ikinci sırada Galeodes cinsinden böyüler yer alır.

Türkiyede daha çok Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görülürler ve halk arasında en çok sarıömer adı ile bilinir. Böğü, böyü adları da kullanılır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.