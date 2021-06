Et yiyen örümcek nedir? Et yiyen örümcek zehirli mi? Sarıkız örümceği öldürür mü?

Et yiyen örümcek nedir? Türkiye'de et yiyen örümcek olarak adlandırılan bir örümcek türü vatandaşlara korku yaşatıyor. Özellikle Güneydoğu bölgelerimizde görülen et yiyen örümcek son zamanlarda Ege bölgelerinde de görülmeye başlandı. Muğla'nın Yatağan ilçesinde görülen örümceğin zehirli olup olmadığı araştırılıyor. Peki et yiyen örümcek zehirli mi? Sarıkız örümceği öldürür mü? Bu tür örümceğin zehirli olmadığı ancak agresif yapıda olduğu öğrenildi.