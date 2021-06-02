Avusturya'da müslümanları hedef gösteren haritayı kimler hazırladı?

Avusturya’da “Islam-Landkarte” (İslam Haritası) adı altında yayımlanarak ülkedeki Müslümanlara ait kuruluşların adresini hedef gösteren haritayla ilgili tepkiler sürerken Habertürk’ gazetesinden Çetiner Çetin, ‘Islam-Landkarte’ neyin haritası? başlıklı yazısında konuya ilişkin ayrıntılar paylaştı

‘Fransa İslam'ı, ‘Almanya İslam'ı, ‘Avusturya İslam'ı… Bir Avrupa İslam'ı inşa edilmeye çalışılırken ülkeler de kendi sosyal mühendislik projeleri ile tek tek ortaya çıkıyor.

Son olarak Avusturya'da Müslüman kuruluşların fişlendiği bir İslam Haritası açıklandı. Islam-Landkarte (İslam Haritası) adı verilen bu harita geçtiğimiz hafta Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un partisinden Uyum Bakanı Susanne Raab'in katıldığı basın toplantısıyla tanıtıldı. Bu haritada, Müslümanlara ait 623 cami ve dernek, dünya görüşleri, yöneticileri, adresleri de dahil bir dijital harita üzerinde tek tek gösteriliyor. Yani açıkça hedef haline getiriliyorlar.

Haritayı hazırlayan; iktidardaki merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi koalisyon hükûmetinin öncülüğünde 2015'te kurulan “Dini Saikli Siyasal Aşırıcılığa Yönelik Avusturya Dokümantasyon Merkezi”.

Haritayı Viyana Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Ednan Aslan'nın başkanlığındaki bir ekip oluşturmuş. 1959 Türkiye doğumlu olan Aslan'ın ismi daha önce de 2015'teki Sebastian Kurz'un seçim kampanyası çerçevesinde hazırlattığı tartışmalı “İslami Kreşler” raporuyla gündeme gelmişti.

Son harita olayında durumun vahameti karşısında Viyana Üniversitesi Rektörü Heinz Engel içeriğin Viyana Üniversitesi'ni temsil etmediğini söyleyerek, üniversitenin logosunun haritada kullanılmasını yasakladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç Avusturya'ya, "Göçmenleri ve Müslümanları fişleyerek hedef gösteren bu çalışmalarından vazgeçmesi" çağrısında bulunurken, Avusturya İslam Cemaati ve ATİB (Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği) "Bu çalışmanın ırkçılığı körüklediğine, Müslümanları ciddi bir güvenlik riskiyle karşı karşıya bıraktığına" dikkat çekti.

Avusturya Müslüman Gençler (MJÖ) kuruluşu da haritayla ilgili dava açacağını duyurdu. Avusturya İslami İnisiyatifi Genel Sekreteri Tarafa Baghajati, “Avusturya'da bir Yahudilik haritası ya da Hristiyanlık haritası yayımladığımızı tasavvur edin.” şeklinde bir demeç verdi.

Entegrasyon Bakanı Raab ise durumu kurtarmak için haritanın Müslümanları genel olarak zan altında bırakmaktan ziyade kadın düşmanı, antisemit, ırkçı veya entegrasyona karşı olan tutum ve pozisyonların ele alınmasıyla ilgili olduğunu açıkladı. Oysaki ülkedeki hiçbir Müslüman kuruluş bu iddialara konu olacak bir duruma konu olmadı.

Avusturya'daki bu durumun diğer Avrupa ülkelerinde de kullanılma ihtimali var. Mesela Almanya'daki bazı eyaletlerde ve Polonya'da benzer çalışmalar olduğu bilgileri geliyor. Eğer ırkçılık ve İslam karşıtlığı körüklenmeye devam ederse Avrupa nasıl bir modele dönüşür?

Bunun yanıtını ararken şu rakamlara göz atmakta fayda var: Avusturya Müslümanlar İçin Dokümantasyon ve Danışmanlık Merkezi'nin geçen ay açıkladığı 2020 Müslüman Karşıtı Irkçılık Raporu'na göre; 2020'de Avusturya'da Müslümanlara yönelik 1.402 ırkçı saldı yaşandı. Bu oran bir önceki yıla göre yüzde 33 artış olduğunu gösteriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.