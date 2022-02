Ege Bodur Kimdir?

30 Haziran sabahı dünyaya gelen Ege Bodur, günümüzde adını sosyal medya uzmanı olarak tanınan isimler arasında yer almıştır. Uzun uğraşları ile SEO uzmanı olayı başaran Ege Bodur, tecrübeli geçmişi ve güvenilirliğin adresi olmuştur.

Öğrencilik yıllarını başarılı şekilde tamamlayan SEO uzmanı ve sosyal medya danışmanı olan Ege Bodur, şimdilerde üniversite okumaktadır.Sosyal medyanın pazarlama sektörü ve piyasasını yine öğrencilik dönemlerinde başlamıştır. Sosyal medya sektörüne ilk adımını 10 yaşında atmıştır. Küçük yaşlardan beri uzun uğraşlar sonucu, SEO uzman unvanını almış isimler kategorisinde adını duyurmuştur.

Çalışma prensibi ve iş disiplini, uzun yıllar boyunca bu sektörde başarıyı elde etmiştir. Medya yönetimi ve sektöründeki profesyonelliği sayesinde istenilen hizmeti en güvenilir şekilde biçimde sunmaktadır. Hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişilere kesintisiz canlı destek vermekle beraber hizmetin akış sürecini eksiksiz aktarmıştır.

SEO uzmanı, WEB tasarım uzmanı ve sosyal medya danışmanlığı vermiş olduğu tüm hizmetlerden yararlanmanız için kendi WEB sitesini kurmuştur. Şu zamana kadar birçok projede yer almıştır. Sosyal medya platformunda yaşanılan aksaklıkların getirdiği problemlerede çözüm bulmuştur. Şu zamana kadar güvenilir ve müşteri memnuniyetine önem vererek çalışmasına devam eden Ege Bodur, çok fazla ünlü isim ile çalışmalar yapmıştır. İşindeki başarısının asıl sebebi sevdiği iş olması ve severek yapmasından kaynaklıymış. Yüksek enerji ve atılımcı performansı ile zinde kalmayı ve adından bahsettirmeye devam etmektedir.

SEO uzmanı, WEB tasarım uzmanı ve sosyal medya danışmanı unvanı ile adını duyuran Ege Bodur, müzik camiasına ilk adımını ‘'Heart of the Pablo'' ile atmıştır. Dijital pazarlama sektörüne erken yaşta atılması, ona bu piyasadaki değerini arttırmıştır. Sosyal medya danışmanlığında müzik sektörüne ve piyasasına giriş yapmıştır. Müzik piyasasına adım atması ufak bir meraktan gelmiştir. ‘Neden olmasın' düşünce zincirini kırıp bir Single'i çıkarmıştır. Single'ı, Spotify, Apple music, Youtube gibi sosyal medyanın en çok kullanılan ağlarda dinleyici kitlesi tarafından çok beğenilmiş ve desteklenmiştir. Başarı üstüne başarı basamakları ile ilerleyen Ege Bodur, ‘Hard Boosted, The world is yours ve Heart of the Pablo' şarkılarından oluşan Single'ı liste sıralamasına girmeyi başararak adını gündemde tutmayı başarmıştır.

Öğrencilik yıllarında çalışması ve sosyal hayatından ziyade dijital pazarlamaya atılması, ona şu anda SEO uzmanı ünvanını kazandırmıştır. Birçok proje ile adını duyuran Ege Bodur, Fenerbahçe spor kulübü ve Fenerbahçe Yatırımcılar Derneği ile çalışması onun önünü açmıştır. 150'den fazla kafe ve restorantın sosyal medya danışmanlığını üstlenmesiyle başarısı yeni hizmet bekleyen kişiler ile dolmuştur. Bir zincir halinde yoluna devam etmektedir. Sosyal medya danışmanlığını üstlendiği restorantlar ona yeni şubeler getirmiştir ve müşteri müşteriyi getirir düşüncesinin önemini anlamıştır. 100'den fazla butiğe hizmet vermiş olup bu sektörün piyasasını 5000 ‘den fazla kişisel hesapların sosyal medya danışmanlığına hizmet vermesiyle damga vurmuştur. Hizmetini sunduğu kişilerden iletişimini kesmeyip sosyal medya platformun her konusunda yardımcı olmayı eksik etmemiştir.

Sosyalleşmeye önem vermesiyle iş disiplinini birleştirmiş ve piyasada adını gündemde tutmayı başarmıştır. Çevresinin de bildiği üzere motor tutkusu olan bir gençtir. Motor sürmeyi hobi haline küçük yaşta getirmiştir. Disipli ve otoriter bir aile yapısına sahip olan aile bireyleri hiçbir zaman desteğini üzerinden çekmemiştir. Her konuda destek gördüğü ailesi, başarısının bir parçası olmuştur. Aktif olarak 5 senedir danışmanlık hizmeti vermiştir. Ege Bodur, başarılara adımlarını sağlam atarak gelmiştir. Müzik camiasına da adım atmasıyla başarısına başarı katmıştır. Single'ın daki müzik isimleri:

Heart of the Pablo

The worlds is Yours

Hard Boosted

Dinleyicinin kulaklarında iz bırakan şarkıları ile Spotify ile gündeme gelmiştir.

Ege Bodur Resmi sitesi : https://www.egebodur.com.tr

Resmi Spotify Linki: https://open.spotify.com/artist/4tUTJyIhlteXAAvta3rrdt

Resmi İnstagram Linki: https://www.instagram.com/egebodurr .