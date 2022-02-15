Ay’a çarpacak olan roket Elon Musk'a değil, Çin’e ait

Bilim insanları, 4 Mart'ta Ay'a çarpacağını açıkladıkları roket parçasının, ilk düşündükleri gibi Elon Musk'ın şirketi SpaceX’e ait olmadığını açıkladı.

Araştırmacılar, şu anda Ay'ın rotasında ilerleyen uzay çöpünün Çin'in Chang'e 5-T1 görevinin bir parçası olarak Ekim 2014'te Ay'a gönderdiği bir rokete ait olduğunu söyledi.

Görevleri tamamladıktan sonra Dünya atmosferine geri dönmeyen uzayda bırakılan roket, uydu vb. makinelerin parçaları uzay çöpü olarak adlandırılıyor.

Bilim insanları, geçen ocak ayında böyle bir uzay çöpünün, Ay'a çarpma rotasında bulunduğunu duyurmuştu. Veri analisti Bill Gray, nesneyi milyarder Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX tarafından 2015 yılında fırlatılan bir Falcon 9 güçlendiricisi olduğunu söylemişti.

"Hata yaptım roket Çin'e ait"

Ancak, Gray şimdi bir hata yaptığını ve roket parçasının SpaceX'e ait olmadığını söyledi. Uzay çöpünün Çin'in Chang'e 5-T1 görevinin bir parçası olarak Ekim 2014'te Ay'a gönderdiği bir rokete ait olduğunu söyledi.

ABD merkezli Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Profesör Dr. Jonathan McDowell, BBC News'e verdiği demeçte Gray'in yeniden değerlendirmesini kabul ettiğini belirtti. Dünya'dan uzaktaki uzay enkazını belirlemede pek çok "içsel belirsizlik" olduğunu ve bu hataların meydana gelebileceğini açıkladı.

Uzay enkazı tartışması

McDowell, “Uzay enkazını takip etmek için sınırlı kaynaklar var. Bunun için, kendi boş zamanını ayıran bir avuç gönüllüye güveniyoruz. Dolayısıyla çapraz kontrol için sınırlı bir alan var” diye konuştu.

Diğer taraftan, Dünya'ya yakın nesneler, ABD ordusunun Uzay Kuvvetleri'ndeki bir ekip tarafından izleniyor, ancak derin yörüngedeki daha uzaklardaki çöpler gözlemlenmeden bırakılıyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hala çözülemeyen bu sorun, uzay aracı operatörleri, fırlatma sağlayıcıları ile astronomi ve uzay gözetleme toplulukları arasında gelişmiş uzay izleme ve daha fazla veri paylaşımı ihtiyacının altını çiziyor” denildi.

"Yüzde 80 eminim"

Öte yandan McDowell, rotadaki Ay'a çarpacak nesnenin Çin'in roketinden kaynakladığından yüzde 80 emin olduğunu söyledi.

McDowell, bunun Ay ile bilinen ilk kontrolsüz roket çarpışması olacağını söyledi. Roket, Ay yüzeyi ile temas kurduğunda patlayacak.

NTV .