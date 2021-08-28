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TIMETURK / YAŞAM / DJ Ender Demir’den Yeni Single Müjdesi!

DJ Ender Demir’den Yeni Single Müjdesi!

DJ Ender Demir’den yeni Single müjdesi geldi.

1 Saat Önce
2021-08-28 20:00:22
DJ Ender Demir’den Yeni Single Müjdesi!

Yapmış olduğu Single ve Albüm çalışmaları ile adından sıkça söz ettiren DJ Ender Demir, yeni Single'ı hakkında son aşamaya geldiğini açıkladı. Yeni Single'ı için geri sayım tüm Ender Demir sevenleri için başladı. Merakla beklenen Single için son günler!

2020 ve 2021 yıllarında yapmış olduğu 3 Single ve 5 Albüm ile adından sıkça söz ettiren DJ Ender Demir, müzik piyasasında ve DJ'lik ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar ile müzikseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Kısa süreiçerisinde oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olan DJ Ender Demir, yeni Single'ı ile de bomba gibi gelecek. Instagram platformun ‘da 2,1 milyon takipçiye ulaşmayı başaran Ender Demir, Müzik ve DJ'lik benim için farklı bir nokta dedi. Müzik hayatıma girdiğinden beri hayatım çok değişti açıklamalarında bulundu. DJ Ender Demir müzik dünyasına adım atarak hem kendi hayatını hem de hayranlarının hayatını değiştirmeyi başardı.

Dördüncü Single ‘sinin Dijital müzik platformlarında olacağını söyleyen Ender Demir, Sosyal medya hesapları ve yapmış olduğu açıklamalar ile tekrar zirveleri zorlayacağını söylemeyi de unutmadı. Bomba etkisi yaratacak olan Single heyecan ile bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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