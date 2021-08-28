Okul masraflarıyla nasıl başa çıkacağız?

Çocuğunuza kırtasiye ürünleri alırken hesaplı olmasını mı kaliteli olmasını mı tercih ediyorsunuz? Peki okul kıyafetleri seçimindeki kıstasınız nedir?

Pandemi sürece eğitime de en büyük darbeyi vurmuş durumda. Okulların ne şekilde ve hangi şartlarda açılıp açılmayacağına dair kafa karışıklığı giderilebilmiş değil. Online sistem ağırlıklı bir eğitim devam ederken yetkililer de yüzyüze eğitimin asıl tercih olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunmuşlardı.

Veliler açısından da okulların açılması ilk tercih.

Bu tercih önümüzdeki eylül ayında netlik kazanacak. Kamu ve özel okullar eylül ayında yüsyüze eğitime geçmenin sinyalini verirken veliler de maddi hazırlıklarına başlamış durumdalar.

Bu noktada okul masraflarına yönelik aile ekonomilerinin nesıl çekip çevrileceği de merak konusu.

Bu noktadan hareketle okul masraflarının nasıl bir yöntemle hafifletilebileceği hususuna kısaca değinmek istedik.....

Her yıl yenilenen ihtiyaçlar

Çocuğunuz okula yeni başlıyor ya da okula devam ediyor olsa da, okul için gereklilikler her yıl yeniliyor.Çocuklar çok hızlı büyüdüğü için önceki yıl giydikleri okul üniformaları okula başlamadan önce denendiğinde üstlerine uymayabiliyor.

Okul kıyafetleri- Okul çantası- Kitaplar- Kırtasiye malzemeleri (kurşun kalem, boya kalemi, yapıştırıcı, silgi, makas vs.)- Okul aksesuarları (suluk, kalemlik...) gibi masraf kalemleri de önümüze geliyor....

Peki nasıl bir bütçeleme ile bu engeli hafifletebiliriz:

İhtiyaç listesinin tam tespiti

Birçok okulda, öğretmen bir ihtiyaç listesi oluşturup velilere ulaştırsa da bu listeyi tekrar gözden geçirmek yararlı olacaktır. Çünkü öğretmenin ihtiyaç olarak belirlediği malzeme halihazırda sizin evde bulunuyor olabilir. Elinizde olanları ve yeni ihtiyaçları göz önünde bulundurarak tekrar bir alışveriş listesi hazırladığınızda, evinizde bulunan malzemeleri tekrar almanıza gerek kalmaz. Yani, bilinçli bir şekilde satın alma kararı verirsiniz.

Kampanyaların takibi

Okullar açılmadan 1-2 hafta önce süpermarket ve mağazalarda okul malzemeleriyle ilgili çeşitli kampanyalar başlar. Bu kampanyalar doğrultusunda yararlanabileceğiniz indirimleri takip ederseniz, alışverişinizi çok daha tasarruflu bir şekilde tamamlayabilirsiniz.Tabi bu kampanyaları nakit ya da kredi kartı ile yapma planınız olduğunda da maddi imkanlarınıza göre harket etmeniz olmazsa olmazlardan.

Hesaplı mı kaliteli mi olsun?

Ekonomik okul eşyası almak, sizi tasarruf etmiş gibi hissettirse de uzun vadeye baktığımızda daha çok masrafa neden olabilir. Çocuğunuzun sıklıkla kullandığı malzemeler çok daha çabuk eskir. Bu yüzden o malzemeleri daha kaliteli ürünlerden tercih edip uzun süreli kullanmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde belki daha küçük yaşta çocuğunuz varsa, ileride aynı malzemeyi o da kullanır ve siz bir nevi geleceğe yatırım yapmış olursunuz.

Birden fazla çocuğu bulunan ebeveynlerin okul öncesinde istişare ederek çocuklarını ister devlete ister özele versinler; iyi bir aile ekonomisi ortaya koyabilmek için gelir-gider tablolarını oluşturabilmeleri önemli....

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.