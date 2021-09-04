Dijital Medya girişimcisi Fırat Ögeday Sosyal Medya Dismorfofobisi hakkında açıklamalarda bulundu

Dijital çağın hastalıklarından olan 'Sosyal Medya Dismorfofobisi', en çok 16-24 yaş arasındaki kişileri tehdit ediyor. 'Kusursuz güzellik hastalığı' olarak tanımlanan hastalık, sosyal medya mecralarında efekt kullanılarak çekilen fotoğrafların paylaşılması sonucu, kişinin artık aynadaki görüntüsünü beğenmemesi ve kusur bulması olarak açıklanıyor. Fırat Ögeday açıklamalarına şöyle devam etti