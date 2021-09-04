Dijital Medya girişimcisi Fırat Ögeday Sosyal Medya Dismorfofobisi hakkında açıklamalarda bulundu
Dijital çağın hastalıklarından olan 'Sosyal Medya Dismorfofobisi', en çok 16-24 yaş arasındaki kişileri tehdit ediyor. 'Kusursuz güzellik hastalığı' olarak tanımlanan hastalık, sosyal medya mecralarında efekt kullanılarak çekilen fotoğrafların paylaşılması sonucu, kişinin artık aynadaki görüntüsünü beğenmemesi ve kusur bulması olarak açıklanıyor. Fırat Ögeday açıklamalarına şöyle devam etti
2021-09-04 13:46:46
Günde ortalama 8 saatten fazla zaman geçirilen sosyal medyada sürekli efektler kullanılarak çekilen fotoğrafların paylaşılması sonucu kişinin gerçeklik algısından uzaklaşarak, aynadaki görüntüsünde kusur araması, efektli fotoğraflarına benzeme arzusu olarak tanımlanan 'Sosyal Medya Dismorfofobisi', en çok 16-24 yaş arasındaki kişileri tehdit ediyor. Dijital medya girişimcisi Fırat Ögeday, internetin kolay ulaşılabilirliği ve oluşturduğu bilgi kirliliği nedeniyle bireyleri daha fazla içine çektiğini ve yarattığı sanal dünyayla gerçeklik algısından uzaklaştırdığını belirtti.
“Her 4 kişiden biri intiharı düşünüyor"
Sosyal medya mecralarındaki efekt programlarını kullanarak çektikleri fotoğrafları paylaşanların aynadaki gerçek görüntülerini beğenmemeye başladığını vurgulayan Yalman, şunları söyledi:
“Beden ve algı bozukluğu anlamına gelen sosyal medya dismorfofobisi, bireylerin kendi çektikleri efektli fotoğraflara benzeme arzusunu öyle fazla harekete geçiyor ki bir süre sonra bu kişiler estetik yaptırarak yüzlerini ve bedenlerini değiştirmek istiyor. Araştırmalara göre bu durumu aşamayan her 4 kişiden biri intiharı düşünmeye başlıyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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