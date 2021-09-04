DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Covid-19 geçirenlerde rastlandı! Kritik uyarı: Mutlaka kontrol ettirin
ÇSGB Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Nejat Fırat kimdir?
Erdoğan: Rize'nin 70 yıllık hayali gerçek oldu
Taliban: Çin, Uygurlara diğer vatandaşlarıyla eşit muamelede bulunmalı
Stadyumlara girişler için ek genelge
Murat Atik kimdir, TCDD Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik nereli?
Mısır yargısı, Müslüman Kardeşler üyesi 31 kişiyi terör listesine aldı
Dijital Medya girişimcisi Fırat Ögeday Sosyal Medya Dismorfofobisi hakkında açıklamalarda bulundu
Ankara-Sivas YHT açılışı ertelendi mi? Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren ne zaman açılacak?
Fatih Altaylı'nın iddiası: 'Türkiye, BAE'ye ‘takas’ teklifinde bulundu'
Kanat Özsert: Alt yapı maçları başlamazsa Türk Futbolu Biter!
Serap Doğan Londra’da moda sektöründe bir numara
Telefonla konuşabilmek için 1 kilometre yol yürüyorlar
Fransa'da Taliban'a övgüye ceza
'Müslüman gençlerin en büyük sorunu fırsat eşitsizliği'

TIMETURK / YAŞAM / Dijital Medya girişimcisi Fırat Ögeday Sosyal Medya Dismorfofobisi hakkında açıklamalarda bulundu

Dijital Medya girişimcisi Fırat Ögeday Sosyal Medya Dismorfofobisi hakkında açıklamalarda bulundu

Dijital çağın hastalıklarından olan 'Sosyal Medya Dismorfofobisi', en çok 16-24 yaş arasındaki kişileri tehdit ediyor. 'Kusursuz güzellik hastalığı' olarak tanımlanan hastalık, sosyal medya mecralarında efekt kullanılarak çekilen fotoğrafların paylaşılması sonucu, kişinin artık aynadaki görüntüsünü beğenmemesi ve kusur bulması olarak açıklanıyor. Fırat Ögeday açıklamalarına şöyle devam etti

1 Saat Önce
2021-09-04 13:46:46
Dijital Medya girişimcisi Fırat Ögeday Sosyal Medya Dismorfofobisi hakkında açıklamalarda bulundu

Günde ortalama 8 saatten fazla zaman geçirilen sosyal medyada sürekli efektler kullanılarak çekilen fotoğrafların paylaşılması sonucu kişinin gerçeklik algısından uzaklaşarak, aynadaki görüntüsünde kusur araması, efektli fotoğraflarına benzeme arzusu olarak tanımlanan 'Sosyal Medya Dismorfofobisi', en çok 16-24 yaş arasındaki kişileri tehdit ediyor. Dijital medya girişimcisi Fırat Ögeday, internetin kolay ulaşılabilirliği ve oluşturduğu bilgi kirliliği nedeniyle bireyleri daha fazla içine çektiğini ve yarattığı sanal dünyayla gerçeklik algısından uzaklaştırdığını belirtti.

“Her 4 kişiden biri intiharı düşünüyor"

Sosyal medya mecralarındaki efekt programlarını kullanarak çektikleri fotoğrafları paylaşanların aynadaki gerçek görüntülerini beğenmemeye başladığını vurgulayan Yalman, şunları söyledi:

“Beden ve algı bozukluğu anlamına gelen sosyal medya dismorfofobisi, bireylerin kendi çektikleri efektli fotoğraflara benzeme arzusunu öyle fazla harekete geçiyor ki bir süre sonra bu kişiler estetik yaptırarak yüzlerini ve bedenlerini değiştirmek istiyor. Araştırmalara göre bu durumu aşamayan her 4 kişiden biri intiharı düşünmeye başlıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş