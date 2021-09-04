Ankara-Sivas YHT açılışı ertelendi mi? Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren ne zaman açılacak? Ankara ile Sivas arasında ulaşımı kolaylaştıracak dev projede sona gelindi. Sivas ile Ankara bölgesinde ticarete de olumlu katısı olacağı düşünülen Ankara-Sivas YHT projesinin açılacağı gün merakla bekleniyor. Son olarak 4 Eylül 2021'de açılacağı duyurulan Ankara-Sivas tren hattının açılışının bir kez daha ertelendiği iddia edildi. Peki Sivas ile Ankara arasında yüksek hızlı tren açılışı ne zamana ertelendi.

Ankara-Sivas YHT açılışı ertelendi mi? Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren ne zaman açılacak? Ankara ile Sivas arasında ulaşımı kolaylaştıracak dev projede sona gelindi. Sivas ile Ankara bölgesinde ticarete de olumlu katısı olacağı düşünülen Ankara-Sivas YHT projesinin açılacağı gün merakla bekleniyor. Son olarak 4 Eylül 2021'de açılacağı duyurulan Ankara-Sivas tren hattının açılışının bir kez daha ertelendiği iddia edildi. Peki Sivas ile Ankara arasında yüksek hızlı tren açılışı ne zamana ertelendi.

Cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarından biri olan Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde sona gelindi. Sivas ile Ankara hattında milyonlarca vatandaşın ulaşımını kolaylaştıracak olan projede geri sayıma geçildi. 393 kilo metre uzunluğundaki dev proje ile bölgenin ekonoımik gelişimi de hızlanmış olacak. Ankara ile Sivas arasında ulaşımı 2 saate indirecek olan YHT hattında test sürüşleri geçtiğimiz günlerde başlamıştı.

Ankara-Sivas YHT açılışı ertelendi mi?

Ulaştırma Memur-Sen Sivas Şube Başkanı Ömer Vatankulu daha önce yaptığı açıklamada Ankara-Sivas YHT projesinin 4 Eylül'de açılmasının beklendiğini duyurdu. Ankara-Sivas YHT'nin açılmasını beklerken açılış bir kez daha ertelendiği iddia edildi. T24 yazarı Eray Görgülü'nün haberine göre daha önce de defalarca ertelenen Ankara-Sivas YHT projesi 7. kez ertelendi. Birleşik Nakliyecilik Çalışanları Sendikası (BTS), çizginin tamamlanmadan hizmete girmesi nedeniyle kaza riskinin bulunduğuna yönelik ikazlarda bulunmuştu. Bu ertelemenin ardından vatandaşlar Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren ne zaman açılacak? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren ne zaman açılacak?

Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının ne zaman açılacağı ilerleyen günlerde yeniden değerlendirilecek.

Cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarından biri

Projede 49 adet tünel, 53 adet viyadük, 217 adet alt/üst geçit, 611 adet köprü/menfez yer alıyor. Çalışmalar sırasında; 108 milyon m3 kazı, 29 milyon m3 dolgu yapıldı. Projenin hayata geçmesi ile Sivas ile Ankara arasındaki raylı sistem ile ulaşım süresi 12 saatten 2 saate düşecek.

Sivas-Ankara YHT bilet fiyatı ne kadar?

Sivas-Anaka Yüksek Hızlı Tren seferlerinin bilet fiyatlarının uçak bilet fiyatından ucuz olması bekleniyor. Ancak otobüs biler fiyatlarından da bir miktar yüksek olması bekleniyor. Şu anda Sivas ile Ankara arasında otobüs bilet fiyatları 100 lira ile 120 lir arasında. 4 Eylül 2021'tarihinde açılması planlanan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarının da 150-180 lira civarında olacağı tahmin ediliyor.

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