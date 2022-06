Dijital Dünya Bu Yıl 10. En’lerini Seçti!

Türkiye’nin ilk tescilli dijital dergisi Evos Angels bu yıl 12. senesini kutladı.

Türkiye'nin ilk internet ödülleri olan Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni bu yıl 10. kez düzenlendi. Düzenlenen törende birçok siyasetçi ve ünlü simaların konuk olduğu, “Türkiye'nin İlk ve Tek İnternet Ödülleri olan 10. Dijital Dünyanın Enleri” Ödül Töreni, Chafemme defilesi ile büyük ilgi topladı. Türkiye'nin en önemli tescilli modellerinin yer aldığı defile ayakta alkışlandı. Evo Holding bünyesinde bulunan Evos Angels tarafından on iki yıldır aralıksız gerçekleştirilen gecesiyle,1 Haziran 2022 tarihinde Evren Yaşlak ve Evrim Yaşlak kardeşlerin ev sahipliğinde Shangri-La Bosphorus İstanbul'da sahne oldu.

Chafemme Defilesi Gecenin İlgi Odağı Oldu!

Yaklaşık 1,5 yıldır büyük bir titizlikle hazırlanan defilede, baş mankenliği Elif Ece Uzun üstlenirken, Best Model Of Turkey birincileri ve sektörün en önde gelen modelleri yer aldı. Asil Çağıl koreografisiyle düzenlenen defile Barbie temasıyla yer aldı. Chafemme yönetim kurulu başkanı Melek Doğan ayakta alkışlandı. Gecenin tüm kareleri Media Studio, Levent Çekiç tarafından koordine edildi.

10. Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri sahiplerini buldu!

Türkiye'nin ilk 4.cü ödül töreni sıralamasına giren ve 1,5 yıllık halka açık oylamalar sonucunda dijital dünyada en çok takip edilen kişilerin ödül aldığı tören bu sene yine ilklerle doluydu. Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda bir milyonun üzerinde kişinin internette oylama sonuçları ile sahiplerini buldu. Evrim Yaşlak, Evren Yaşlak tarafından düzenlenen www.dijitaldunyaninenleri.com üzerinden oylamaların gerçekleştirildiği ödül töreni ünlü model Özge Ulusoy ve ünlü spiker Gökay Kalaycıoğlu sunarken kırmızı halıyı Oksana Kuznetsova sundu. Törende başarı plaketleri büyük dikkat çeken isimlerdendi. Bu isimler: Media Stüdyo İlker Uzunalan & Kürşad Karakuş, Özkan Aydoğanoğlu, Levent Çekiç, İlyas Ekici, Kadir Mıhçı, Ferhat Göktaşlar, Mertcan Boylu, Songül Güney, Oya Ünal, Adem Sincar, Zafer Tokgöz, Banu Saadet, Mehmet Dudu, Şeyma Abdülselamoğlu Özdek, Cafer Andıç, Kibrithane Timur Özdemir, Deniz Albayrak, Koray Demiray.

ÖDÜL LİSTESİ :

1. SİYASET ONUR ÖDÜLÜ: BÜLENT AKARCALI

2. YILIN EN DUYARLI SİYASET ADAMI: MUSTAFA YEL & AK PARTİ MKYK ÜYESİ & TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ

3. SİYASET ONUR ÖDÜLÜ: SARIYER BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ GENÇ

4. YILIN EN İYİ ULUSLARARASI İŞ ADAMI: MR. JADE & ÖZKAN ŞEN

5. YILIN EN İYİ STK KADIN BAŞKANI: MELTEM KAYA

6. ALMANYANIN EN İYİ TÜRK İŞ ADAMI: TURGAY ÜNLÜ

7. YILIN EN İYİ GENÇ İŞ KADINI: DİLAN POLAT

8. YILIN İŞ ADAMI: GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL

9. İNGİLTERENİN EN İYİ İŞ ADAMI: NADİR GÜL

10. DANİMARKANIN EN İYİ TÜRK GIDA TOPTANCISI: DANFOODS & AYDIN BARDAKÇI

11. ALMANYANIN EN İYİ İNŞAAT ŞİRKETİ: OK - BAU & MURAT OK

12. YILIN EN İYİ ULUSLARARASI KADIN MODA TASARIMCISI: HELİN KURT

13. YILIN EN İYİ ULUSLARARASI MEDYA AJANSI: MARJİNAL MEDYA & FURKAN YAMAÇ & İREM BULUT

14. YILIN EN İYİ EĞİTİM KURUMLARI: SEVİNÇ EĞİTİM KURUMLARI & MEHMET BOY

15. YILIN EN İYİ KADIN MODA TASARIMCISI: MELEK DOĞAN & CHAFEMME

16. YILIN EN İYİ BİTKİ BİLİMCİSİ: RECEP DAĞISTANLI

17. YILIN ÇEVRECİ VE DOĞA DOSTU ÜRÜNÜ: EYA CLEAN PRO & ŞİRKET CEOSU NAJİM ŞAKRA

18. YILIN EN İYİ TEKSTİL FİRMASI: LAGRANZE & HÜSEYİN YOLCU

19. YILIN EN İYİ OTOBİYOGRAFİ YAZARI: ELENA MANTU & GAVURUN KIZI

20. YILIN EN İYİ DUAYEN ERKEK MODACISI: ŞİNASİ GÜNAYDIN

21. İSVİÇRENİN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN GÜZELLİK MERKEZİ: SF BEAUTY & ŞÜKRİYE KAYALIOĞLU

22. YILIN EN İYİ SAÇ EKİM MERKEZİ: ESTEPALACE - NAGİHAN & FERHAT AKBAŞ

23. YILIN EN İYİ DİŞ HEKİMİ: DT. AYDIN MISIROĞLU

24. YILIN EN İYİ RUH SAĞLIĞI KLİNİĞİ: TERABİST RUH SAĞLIĞI MERKEZİ & UZM. KL. PSK. BARIŞ SELİM TOPAL

25. HOLLANDANIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN GÜZELLİK MERKEZİ: LA CASEY LASERKLİNİEK - NURHAN COŞKUN

26. ALMANYANIN EN İYİ SAÇ EKİM MERKEZİ: GERMAN AESTHETİC GmbH - Zuhal Klaasen & Achim Klaasen

27. MALTANIN EN İYİ TÜRK RESTAURANTI: POSH TÜRK RESTAURANT - ERDAL KARA

28. İSVİÇRENİN EN İYİ HAIR SYTLISTI: HAIRSTYLING SEBAY - SELMA SEHER KOCABAY

29. YILIN POP KADIN SANATÇISI: DENİZ SEKİ

30. YILIN EN İYİ LENS &OPTİK FİRMASI: ARMA OPTİK & LENS & HİKMET DORUK

31. YILIN EN İYİ VİZYONER STK'SI: TÜMBİKON & CEVDET AKAY

32. YILIN EN İYİ HABER BÜLTENİ: SHOW ANA HABER /RIDVAN BIYIK

33. YILIN TÜRK SANAT MÜZİĞİ ONUR ÖDÜLÜ: COŞKUN SABAH

34. YILIN EN İYİ KADIN PROGRAM SUNUCUSU: ZAHİDE YETİŞ İLE MUTFAK BAHANE

35. YILIN EN İYİ KADIN ANA HABER SPİKERİ: MERVE DİNÇKOL & KANAL D HABER

36. YILIN EN İYİ ERKEK HABER SPİKERİ: MEHMET AYDIN & TGRT HABER

37. YILIN EN İYİ TİYATRO OYUNU: NURSELİ İDİZ & ETEKLER VE PANTOLONLAR

38. YILIN EN BAŞARILI GAZETE EKİ: HÜRRİYET KELEBEK EKİ & ARZU AKBAŞ ZOR

39. YILIN EN İYİ KARDİYOLOGU: DR. MURAT ŞENER

40. YILIN EN İYİ HABER PROGRAM SUNUCUSU: GÖKHAN TAŞKIN & TV100

41. YILIN EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI: MAGAZİN D & SHINE MEDYA & TİMUÇİN GÜNER

42. YILIN EN İYİ MAGAZİN HABERCİSİ: İLKNUR TAŞ & MİLLİYET CADDE

43. YILIN EN İYİ FANTAZİ ERKEK MÜZİK SANATÇISI: FERMAN TOPRAK & SENİ ALMADAN GİTMEM

44. YILIN EN İYİ ULAŞTIRMA ŞİRKETİ: GÜRSEL TUR

45. YILIN SPOR ADAMI ONUR ÖDÜLÜ: TURGAY KIRAN

46. YILIN EN İYİ POP FANTAZİ MÜZİK SANATÇISI: YAŞAR İPEK & AMAN

47. YILIN EN İYİ PET FİRMASI: CANKO BULLİES & CAN SÜVARİ

48. YILIN EN İYİ MEDİKAL ESTETİK DOKTORU: DR. VEFA HÜSEYNOVA

49. YILIN EN İYİ TEMİZLİK AR-GE ÜRÜNÜ: SK DETERJAN PAZARI

50. YILIN EN İYİ BESTE VE SÖZ YAZARI: AYDİLGE & KENDİMİ KIRDIM BEN

51. YILIN EN İYİ KADIN OYUNCUSU: SERA TOKDEMİR

52. YILIN EN İYİ ERKEK OYUNCUSU: TANER RUMELİ

53. YILIN EN İYİ GENÇ KADIN OYUNCUSU: GİZEM KATMER

54. YILIN DÜETİ: ÖZGE ÖZDER & SİNAN GÜLERYÜZ & GİDERSEN EĞER

55. YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ SANATÇISI: UMUT AKYÜREK / GÜNDÜZÜM KARIŞMIŞ GECELERİME

56. YILIN EN İYİ SİNEMA FİLM YAPIMCISI: ZEKİ SİNCAR

57. BELÇİKANIN EN İYİ TÜRK DİŞ HEKİMİ: SELVİDENT & SELVİHAN BEKLEVİC

58. ALMANYANIN EN İYİ VE EN CREATIVE SANAT GALERİSİ: NISSIS ART GALLERY - Nisfican Roloff

59. YILIN EN İYİ TASARIMCI RESSAMI: EFSANE HABİBİ

60. YILIN EN İYİ İNGİLİZCE SÖZ YAZARI & BESTECİ VE SES SANATÇISI: MELİS BİLEN

61. YILIN EN İYİ TÜRK HALK MÜZİĞİ SANATÇISI: OKTAY BORA ERTUĞRUL / BEN ADAM DEĞİL MİYDİM

62. YILIN BAŞARILI SAĞLIK KURULUŞU: BHT CLINIC

63. YILIN EN İYİ RAP SANATÇISI: MUAFA & 9 MM BELA ŞARKISIYLA

64. YILIN EN İYİ CEMİYET DERGİSİ: KLASS MAGAZİN & MUAMMER KAPUCUOĞLU

65. YILIN EN İYİ DİJİTAL PROJE ÜRETİCİSİ: MESUT BÜYÜKSOFUOĞLU & FASHIONART

66. YILIN EN BAŞARILI İÇERİK ÜRETİCİSİ: İRLANDALIANNE - ESRA ŞİMŞEK

67. YILIN EN İYİ HABER YÖNETİCİSİ: SÜMEYRA TEYMUR &HABERLER.COM

68. YILIN EN İYİ DİJİTAL PAZARLAMA AJANSI: İNTERAKTİFPLUS & GÖKHAN GÖKMEN

69. YILIN ÇIKIŞ YAPAN POP ŞARKICISI: AYÇAM

70. YILIN SİNEMA ONUR ÖDÜLÜ OYUNCUSU: UMUT KARADAĞ

71. SİNEMA OYUNCUSU BAŞARI ÖDÜLÜ: BERKE ÜZREK / MESLEKTE 30. YIL BAŞARI ÖDÜLÜ

72. YILIN EN İYİ TİYATRO OYUNCUSU: BEKİR AKSOY

73. YILIN EN İYİ MEDYA STKSI: İSTANBUL GAZETECİLER DERNEĞİ - MEHMET MERT

74. YILIN EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK GRUBU: EVDEKİ SAAT & UZUNLAR ŞARKISIYLA

75. YILIN EN İYİ İHRACAT TEŞVİKLERİ VEREN FİRMASI: KOBİ TÜRKİYE & KORAY AKSU

76. YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN GÜZELLİK MERKEZİ: SILA GÜREL BEAUTY & HEALTH

77. MESLEK ONUR ÖDÜLÜ: AVUKAT ÇAĞRI ÇELİK

78. YILIN EN İYİ TRANSFER FİRMASI: İRFAN TRANSFER & İLHAN ARIK

79. YILIN EN İYİ LÜKS OTEL ZİNCİRİ: SHANGRİ-LA BOSPHORUS

80. YILIN EN İYİ ORGANİZASYON FİRMASI: HİZMET ORGANİZASYON FERİT EVGİ & ŞEYHMUS GÜLER

81. YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN AHŞAP & METAL SANATLARI ATÖLYESİ: JEHOEL'S WORKS & İBRAHİM GÜLER

82. YILIN EN İYİ İŞLETMECİSİ: TEO DEMİR

83. YILIN EN İYİ GÜZELLİK MERKEZİ: TUĞÇE AKDEMİR BEAUTY CENTER

84. YILIN GİRİŞİMCİ FENOMENİ: İBRAHİM YILMAZ

85. YILIN GENÇ GİRİŞİMCİ FENOMENİ: EMİRHAN ÖZHAN

86. TÜRKİYENİN TANITIMINA KATKILARINDAN DOLAYI: LOBIN TURKEY FAHRİ & FEHİM USTAOĞLU

87. YILIN EN İYİ ULUSAL DERGİSİ: GÖKTÜRK DERGİSİ & ÜMİT ÖNER

88. YILIN EN İYİ BİLİŞİM AVUKATI: AV. ATAKAN KARATAŞ

89. YILIN EN İYİ STİL DANIŞMANI: HASAN ÖZAY

90. YILIN EN İYİ GENÇ GİRİŞİMCİSİ: ALİ TRABZONLU

91. YILIN EN İYİ MODELLİK OKULU: LEGEND FASHION MODEL ACADEMY & OKSANA KUZNETSOVA

92. YILIN EN İYİ SOKAK HAYVANLARI PROJESİ: PATİLİGO & ENGİN TAŞKIRAN